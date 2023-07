ABVV West-Vlaanderen: “Tweeverdieners komen moeilijk rond”

Uit een rondvraag van de provinciale vakbondsafdeling van ABVV kwamen enkele opvallende inzichten. Zo geeft meer dan de helft aan dat ze eigenaar zijn van een eigen woning, een stuk onder het Vlaams gemiddelde.

“Na het woelige najaar van 2022, met de energiecrisis en de toegenomen inflatie op onder andere voedingsmiddelen, merkten we steeds vaker leden die bij ons langskwamen met financiële problemen”, vertelt Erik Van Deursen, provinciaal secretaris bij ABVV West-Vlaanderen. De vakbond besloot dan ook om een grootschalige enquête uit te sturen naar haar achterban, om te polsen naar hun financiële situatie.

Van alle respondenten verklaart 86% te werken met een vast contract, 60% werkt voltijds. Het gemiddeld netto-inkomen ligt tussen de 1.600 euro en 2.200 euro. Zo’n 57% van de respondenten zegt eigenaar te zijn van een eigen woning. Dat ligt onder het Vlaams gemiddelde, dat op 72% ligt.

Angst en stress

Zo’n 4 op de 10 geeft aan rond te komen op het einde van de maand, maar kunnen niets sparen. 1 op de 5 geeft aan niet in staat te zijn om de verplichte verzekeringen zoals een autoverzekering of de ziekteverzekering te betalen, zonder daarvoor aan zijn reserves te komen. “Dit verwonderde ons”, getuigt Van Deursen. “Vaste contracten staan in de hoofden van vele gekenmerkt als crisisbestendig, maar dit is dus zeker niet meer zo. Systemen als de loonindexering beschermen wel tegen inflatie, maar voor veel werknemers wordt de indexactie pas op een later moment toegepast waardoor er toch koopkrachtverlies is. Daarnaast kaarten we al langer aan dat de lonen de productiviteit in ons land niet voldoende volgen. Werken moet lonen. Want ook tweeverdieners krijgen moeite om rond te komen, en dat kan niet.”

Uit de cijfers blijkt ook nog dat 35 procent van de werknemers angst en stress ervaart door hun financiële situatie.