“Absolute collector’s items”: win unieke flessen St.Bernardus met postcodes Poperinge en Watou

Brouwerij St.Bernardus in Watou pakt uit met enkele unieke 6-literflessen Abt 12. De flessen met de postcodes van Poperinge en Watou kan je winnen in Delhaize Poperinge.

“Onze Abt 12 is ook beschikbaar in een feestelijke 6-liter vorm, de Mathusalem. In een tijdspanne van ruim 10 jaar hebben we ongeveer 10.000 flessen hiervan wereldwijd verkocht”, vertelt Pieter Verdonck van brouwerij St.Bernardus. “Iedere fles is gesigneerd en genummerd. De flessen met de nummers 8970 en 8978 bevinden zich nu in Delhaize Poperinge. Absolute collector’s items dus. We geven ze weg in het kader van een wedstrijd!”