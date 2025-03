Abortuscentrum LUNA opent de deuren in Brugge: “Hier beschikken we over een moderne infrastructuur”

De West-Vlaamse vestiging van de koepel van abortuscentra LUNA verhuisde haar werking van Oostende naar de Baron Ruzettelaan in Brugge. “De locatie in Oostende was verouderd en stilaan te klein. In Brugge hebben we een moderne infrastructuur, die meer spoort met de noden van vandaag”, zegt voorzitter Monica De Coninck.

Vrijdagnamiddag vond de feestelijke opening plaats van de nieuwe West-Vlaamse vestiging van abortuscentrum LUNA. Deze is gehuisvest in een ruim en karaktervol pand in de Baron Ruzettelaan, waar voorheen nog een bloemenhandel gevestigd was.

“Met deze verhuis vanuit Oostende naar Brugge gaan we terug naar de roots, want in 1983 werd de voorloper CEVO West-Vlaanderen opgericht om in september 1984 te openen in een hoekpand in Brugge. Er werd toen nog in de illegaliteit gewerkt, want er was nog geen wettelijk kader. Bovendien woonde de politiecommissaris toen om de hoek…”, vertelde voorzitster van LUNA, Monica De Coninck. “En zo werd in Brugge wel zes jaar lang in de illegaliteit gewerkt. In de jaren ‘90 kwam er dan de verhuis naar Oostende, waar we onderdak vonden in de lokalen van Solidaris, op het Prinses Stefanieplein.”

Meer jongeren en grote bevolkingsdichtheid

In 2018 werden de afzonderlijke abortuscentra die in Vlaanderen actief waren, samengevoegd tot LUNA, met vestigingen in Antwerpen, Hasselt, Gent en Oostende, waarbij die laatste dus naar Brugge verhuisde. “Vanuit Oostende startte vele jaren geleden al de zoektocht naar een nieuw pand. Want de vraag naar kwalitatieve abortushulpverlening is groot en de locatie in Oostende werd te klein. Wat ook meespeelt, is dat Oostende – en bij uitbreiding de kust – een sterk verouderde bevolking kent waardoor de omgeving niet meer zo goed aansloot bij het wezen van een abortuscentrum”, verduidelijkt Monica De Coninck. “Het nieuwe centrum in Brugge – met een mooi onthaal, consultatieruimte en infrastructuur voor de eigenlijke ingrepen – biedt een moderne infrastructuur die meer spoort met de medische en psychosociale noden van vandaag.”

Ook Brugs schepen voor sociale zaken en OCMW-voorzitter Pablo Annys (Vooruit) was erbij om het nieuwe centrum officieel te openen. “Ik begreep dat er in Oostende 1.207 vooronderzoeken en 1.028 behandelingen waren in 2024. Dat zullen wij in Brugge wellicht kunnen verdubbelen gezien de regio, met ook veel meer jongeren mensen en de grote bevolkingsdichtheid”, zei schepen Annys. “Vanuit Stad Brugge zullen we er alles aan doen om het nieuwe centrum de nodige bekendheid te geven.”