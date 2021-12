Abbimmo verhuist naar nieuw pand

Op de hoek van de Kerkdreef en de Gentseweg is Immobureau Abbimmo reeds jarenlang een ware eyecather. Na tien jaar op deze locatie verhuizen Valérie Vervaeke en Olivier Janssen hun kantoor naar de Kortrijkseweg 153, tweehonderd meter verder in de richting van Harelbeke.

Valérie (41) woont samen met Olivier (41) op het Gerweplein in Beveren-Leie. Ze was jarenlang salesmanager van het voormalige Sabenahotel in Brussel. Tijdens de zoektocht naar een commerciële buitendienst kwam ze eerder toevallig in contact met de vastgoedsector. Zo zette zij haar eerste stappen bij het het bekende immokantoor van Francis De Meester in Waregem.

“Het afwisselend contact met de klanten, de grote verantwoordelijkheid en de bijhorende opleidingen deden mijn passie voor de vastgoedwereld groeien”, verduidelijkt ze. “Francis leerde me alle kneepjes van het vak en schoolde me in de basiswetgeving van de vastgoedsector. Na drie jaar avondlessen bij Syntra West en één jaar stage behaalde ik mijn BIV-nummer. Sinds vijf jaar is mijn verloofde Olivier ook mijn partner bij Abbimmo. Als een geoliede tandem banen wij ons een weg door de vastgoedmarkt. Olivier neemt vooral de commerciële buitendienst voor zijn rekening: huisbezoeken, foto’s nemen en borden plaatsen. Ikzelf ben vooral op kantoor te vinden voor het vele papierwerk: mandaten, compromissen en huurcontracten. Een eerste kennismaking met nieuwe klanten doen we echter altijd samen. Zo zien de mensen wie Abbimmo is, hoe we werken en hoe de taken zijn verdeeld. Dat schept vertrouwen. Mensen weten wie hun eigendom in handen neemt.”

Een paar maanden geleden verkochten ze het pand op hun hoek aan een klant die een geschikte plaats zoekt voor een nieuwe uitdaging. Na tien jaar op is het nu tijd voor iets anders en kochten ze het voormalige Argentakantoor, iets verderop in de richting van Harelbeke.

Discretere ligging

“Het is opnieuw een goede commerciële ligging, maar toch iets discreter”, geeft Valérie mee. “Bij ons hoeft je niet steeds te zien wie er allemaal binnen en buiten wandelt. Vastgoedtransacties zijn dan ook eerder discreet en dat willen we zo houden. Zo verkochten we hier op de Kortrijkseweg al veel panden, zonder ook maar één bord te moeten stallen. Een etalage voor ons kantoor is dan ook minder en minder belangrijk. Naast de geschreven pers is het internet een zeer belangrijk medium. (PPW)

Alle info: www.abbimmo.be, 0495 34 76 76 en info@abbimmo.be.