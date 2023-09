Aartrijkse 80-jarigen houden gezellige reünie

De 80-jarigen van Aartrijke hielden onlangs een reünie. Eerst was er een receptie in Brouwerij De Leeuw in Aartrijke, aangeboden door het gemeentebestuur. Aansluitend trokken de kwieke tachtigers naar Salons De Vrede in Ichtegem om daar het feest voort te zetten met een lekkere maaltijd. We herkennen op de foto vooraan van links naar rechts: Maria Desmedt, Yvette Rabaey, Diana Kyndt, Julia Knockaert, Erna Degroote, Jeannine Cornelus, Clara Depraitere, Marie Jeanne Fonteyne, Johan Allemeersch, Marie Madeleine Pante en Denise Mylle. Achteraan zien we Noel Ramon, Etienne Ramon, Leon Vanrafelgem, Andre Clarysse, Achiel Vandenberghe, Jenny Brabant, Marc Pollet, Marcel Rosseel, Christiane Demeulemeester, Noel Schoonvaere, Jozef Roose, Joris Weyts, Maria Cool, Remi Lievens, Maria Defevere, Marcel Vanneste en Jules Roelens. (BC/foto BC)