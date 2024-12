Aaron zet kaarsjes bij oorlogsgraven in Heestert: “Een lichtje op kerstavond voor zij die hun leven gaven voor onze vrijheid”

Dinsdagmorgen plaatste Aaron Callewaert een kaarsje aan ieder oorlogsgraf op het militair kerkhof in Heestert. Het initiatief kwam van Aaron die wou dat er op kerstavond op de oorlogsgraven een lichtje zou branden.

Hoewel hij in Kuurne woont, koos hij toch voor het kerkhof van Heestert. “Vroeger woonde ik in Kluisbergen en toen was Heestert het dichtste militaire kerkhof, het is volgens mij ook een van de mooiste in de regio”, klinkt het.

Het initiatief ontstond zo’n 10 jaar terug in Nederland, maar krijgt steeds meer navolging in andere landen. Aaron plaatste, bijgestaan door enkele vrijwilligers en mensen van NSB-Heestert, kaarsjes die 48 uur branden aan de graven, ongeacht de afkomst van de gesneuvelde soldaat. “Zo herdenken we nog eens de vele mensen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid die we nu hebben. Dit zowel tijdens de eerste als de tweede wereldoorlog.”

Aaron, die zelf militair is, bekostigt de actie volledig zelf. Op de begraafplaats in Heestert zijn er zo’n 150 oorlogsgraven. Donderdag worden de lege capsules van de kaarsen terug opgehaald.