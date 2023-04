Aaron Verniest is een echte bolleboos: hij behaalt hoogste score in tweede ronde Olympiade chemie

Op zaterdag 29 april wordt de finale van de Vlaamse Olympiade chemie georganiseerd in Brussel. Aaron Verniest (16), leerling van het 5de jaar CLIL Wetenschappen-Wiskunde 8 van het Sint-Lodewijkscollege, zit in de tweede selectieronde. Met 81,5 procent haalde hij in de vorige ronde de hoogste score van iedereen.

“Er namen een twintigtal leerlingen van het zesde jaar en een drietal van het vijfde jaar deel aan de selectieproeven”, aldus Trui Persyn (53), leerkracht chemie van de school. “Dat Aaron de hoogste score realiseert in de tweede ronde van de Olympiade is uitzonderlijk, maar had ik eigenlijk wel verwacht. Hij verwerkt heel snel leerstof en is enorm leergiering en geïnteresseerd. Het is geen sinecure om op zelfstandige basis de leerstof van het zesde jaar te studeren, maar Aaron heeft het gedaan. Eigenlijk is hij voor wetenschappen en wiskunde een echte bolleboos.”

“Bescheiden”

“Mijn vader is bio-ingenieur en wetenschappen interesseren me al van toen ik een kleine jongen was”, vertelt Aaron. “Ik had me goed voorbereid op die tweede ronde van de Olympiade die op 1 maart plaatsvond, maar dat ik de maximumscore van alle vijfdejaars zou behalen, was ook voor mij een verrassing. De reacties van mijn klasgenoten en leraren waren unaniem positief en dat deed me veel plezier.”

De twee laureaten van de finale mogen in juli deelnemen aan een internationale Olympiade in Zurich. “Uiteraard zal ik er zaterdag alles aan doen om niet uit de toon te vallen, maar het wordt moeilijk om dat ticket voor die reis naar Zwitserland te bemachtigen. Ik weet trouwens nog niet of ik me van 16 tot 25 juli kan vrijmaken, want normaal gezien ga ik in die periode op reis met mijn ouders”, glimlacht Aaron Verniest.

“Het is een zalig gevoel om zo’n knappe en gemotiveerde leerling te begeleiden. Dat hij zo bescheiden blijft, siert hem nog het meest”, vult lerares Trui Persyn nog aan. (PDC)