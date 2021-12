Aaron Stevens is nieuwe Maldegemse jeugdopbouwwerker: “Jeugd heeft nood aan ruimte”

In de gemeente Maldegem is er sinds kort een jeugdopbouwwerker aan de slag. Aaron Stevens (25) kreeg de opdracht om de jongeren op te zoeken om hun noden in kaart te brengen en waar mogelijk, op te lossen.

De 25-jarige Aaron Stevens is gepokt en gemazeld in het jeugdwerk. Als geëngageerde Maldegemnaar zat hij jarenlang in de scouts en kon hij een kans als deze niet afslaan. Na een studie Sociaal Werk mag hij bij de gemeente Maldegem aan de slag. In die gevarieerde job is jeugd logischerwijs zijn voornaamste doelgroep.

“Het is de bedoeling dat ik de jongeren echt ga opzoeken om er mee aan de slag te gaan”, steekt de nieuwe jeugdopbouwwerker van wal. “Dat kunnen enerzijds kwetsbare jongeren zijn die ik probeer te begeleiden naar hulp bij de juiste instanties. Maar anderzijds kunnen dat ook jongeren zijn die een idee hebben en een project in onze gemeente willen opstarten. Ik zal met jongeren uit verschillende hoeken werken.”

Bereikbaar

Aaron Stevens is de eerste jeugd-opbouwwerker binnen de gemeente en de wereldwijde pandemie heeft daar iets mee te maken. “Mijn job is er gekomen door corona. Lokale besturen konden een subsidie aanvragen om aan de hand van iemand als ik het mentaal welzijn van jongeren in de gemeente te verbeteren”, reageert de Maldegemnaar.

Momenteel werkt hij vooral aan zijn kenbaarheid bij de jongeren. Zo wil hij dat jongeren weten dat hij er voor hen kan zijn. “Dat doe ik door veel sociale media te gebruiken. Jongeren moeten mij op alle mogelijke manieren kunnen bereiken”, zegt Aaron.

Al na een dikke twee maanden ontdekte Stevens dat de Maldegemse jongeren nood hebben aan ruimte waar ze zich kunnen uitleven. “Ik voel dat er iets ontbreekt bij hen. Er is onvoldoende openbare ruimte voor de jeugd en er waren ook een aantal problemen met het jeugdhuis. Die zijn nu gelukkig van de baan, maar dat zorgde er lang voor dat jongeren daar niet terechtkonden.”

Leegstand

De jeugdopbouwwerker wil aan de hand van dialoog met het gemeentebestuur de jeugd meer ruimte geven. In de toekomst wil hij een project opstarten om de leegstand aan te pakken. “Ik wil er graag voor zorgen dat iets met die leegstand wordt gedaan en dat jongeren die ruimte eventueel kunnen gebruiken om creatief te zijn. In Brugge bestaat dat al, waarom kan dat niet bij ons?”

Aaron Stevens merkt ten slotte op dat hij bij de Maldegemse jongeren veel ‘goesting’ voelt. “Er is een grote groep die engagement toont en zich voor onze gemeente wil inzetten. Met hen samenwerken, maakt mijn job net zo mooi”, besluit hij.

(AVH)