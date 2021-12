Aaron De Roust ontwikkelt duurzaam insectenhotel: “Naar de woonzorgcentra met boeiende workshops”

Aaron De Roust (21) studeert Groenmanagement aan Vives Roeselare. Samen met vijf andere studenten ontwikkelt hij een duurzaam insectenhotel ‘Bugs & Bees’. Met het concept willen ze naar woonzorgcentra in de regio trekken voor een workshop met de bewoners.

“Tijdens mijn opleiding kregen we de kans om een product op de markt te brengen. Als groep hadden we het idee om een insectenhotel als bouwpakket aan te bieden”, vertelt Aaron. “Onze leerkrachten wilden een extra touch. Daarom besloten we om met het insectenhotel naar woonzorgcentra te trekken om er workshops te organiseren.”

Geen scholen

Het idee van een insectenhotel kwam er na een brainstorm. “Aan de hand van opdrachten kregen we het idee om een bouwpakket te ontwikkelen. Dat een insectenhotel nog eens bijdraagt aan de natuur is een pluspunt.”

“Het originele idee was om de bouwpakketten aan te bieden aan scholen, maar daar was er maar weinig interesse.” Nu zullen de studenten samenwerken met woonzorgcentra in de buurt om het bouwpakket in elkaar te steken met een tiental bewoners. “De ergotherapeuten van de woonzorgcentra denken dat dit een fijn project is om mensen samen te brengen en creativiteit te bevorderen.”

Project brengt mensen samen en bevordert de creativiteit

Herinneringen ophalen

Volgens Aaron kan de activiteit ook herinneringen naar boven halen bij bepaalde bewoners. “Er zijn sowieso mensen die vroeger – en misschien nog altijd – bezig waren met de natuur. Dan is zo’n bouwpakket ideaal. De handige harry’s kunnen zich ondertussen ook nog eens bewijzen.”

De insectenhotels hebben de vorm van een honingraat. “Een eyecatcher voor de woonzorgcentra om ze een plekje te geven in de tuin. Zo kunnen ze er nog jaren plezier aan beleven. En de bewoners kunnen er ook nog iets van bijleren. “Ze kunnen observeren welke insecten er allemaal op afkomen.”

De studenten verkopen het insectenhotel als bouwpakket aan 15 euro per stuk als bouwpakket. Het hotel is trouwens duurzaam en ecologisch: “Al het materiaal is oorspronkelijk restmateriaal.”

De verkoopperiode loopt nog tot en met 31 december. Meer informatie via bugs_bees@outlook.be.