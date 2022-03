Aardige groenten

Een bedje van knisperige kool, zongerijpte tomaten en diepgroene courgettes. Een moestuin hebben en onderhouden is één iets. Maar hoe verwerk je die met liefde geteelde oogst tot heerlijke gerechten? Moestuinier Jessica Koomen laat het je allebei grondig ontdekken in haar nieuwe boek Seasons moestuin.

Eenvoudig moestuinieren op het ritme van de natuur en de seizoenen? Auteur Jessica Koomen legt graag uit hoe je dat doet in haar informatieve boek voor zowel beginnende als meer ervaren tuinliefhebbers. Ze geeft ook een uitgebreide uitleg over diverse conserveertechnieken om je oogst te verwerken in gerechten of om goed te bewaren. Proeven doe je vlot met een van de honderd plantaardige en vegetarische recepten, zoals palmkoolsalade met chewy tempeh, winterposteleincurry of een zomerse knolselderijsaté.





Oosterse komkommersoep

Dit heb je nodig

voor 4 tot 6 personen

– 1/2 tl komijnzaad

– 1/4 tl korianderzaad

– 2 kardemompeulen

– 2 uien

– 3 knoflooktenen

– 2 cm gember

– 1 rode chilipeper

– 3 stengels bleekselderij

– 2 el kokosolie

– 1/4 tl kurkumapoeder

– 4 grote komkommers

– 3 citroenbladeren

– 1 stengel citroengras, gekneusd

– 3 el sojasaus

– versgemalen zwarte peper

– 1/2 tl zeezout

– 1,5 l water

– 250 ml fairtradekokosmelk

– 1 el citroensap

– munt-citroenolie

– geroosterde kokoschips, om te garneren





Zo maak je het

Rooster het komijnzaad, korianderzaad en zaad uit de kardemompeulen in een pan. Maal de zaden in een molentje of met een vijzel tot poeder.

Hak de ui, knoflook, gember en rode chilipeper fijn. Snijd de bleekselderij in halve maantjes. Verhit de kokosolie in een grote soeppan en fruit daarin de ui, knoflook, bleekselderij en gember. Voeg na enkele minuten het kurkumapoeder en de chilipeper toe. Bak enkele minuten.

Snijd 3,5 komkommers in plakken, rasp de resterende helft met de grove kant van een keukenrasp en houd de geraspte komkommer apart voor de garnering. Voeg de plakken komkommer, citroenbladeren, het citroengras, de sojasaus, zwarte peper, het zeezout en water toe. Laat de soep 10 minuten zacht koken met het deksel op de pan.

Verwijder het citroengras en de citroenblaadjes en pureer de soep in een blender tot een gladde massa. Giet de soep weer in de pan, voeg de kokosmelk en het citroensap toe en warm nog enkele minuten door. Schep de geraspte komkommer in het midden van de kommen en schep de soep eroverheen. Besprenkel met een klein beetje munt-citroenolie en strooi wat kokoschips eroverheen.





© Saskia van Osnabrugge

Gewokte palmkoolbloemknoppen

Dit heb je nodig

voor 2 personen

– 75 g zilvervliesrijst of bruine rijst

– zeezout

– 2,5 el milde olijfolie + extra om in te bakken

– 1 middelgrote ui

– 3 cm gember

– 1/2 chilipeper, of meer als je van pittig houdt

– 1 knoflookteen

– 250 g tuinerwten, vers of diepvries

– 1,5-2 tl kerriepoeder

– 3/4 tl kruidenazijn

– 200 ml kookroom

– 30 g cashewnoten

– 150 g palmkoolbloemknoppen

– 1/4 tl zout

– takje munt





Zo maak je het

Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking in gezouten water. Verhit 1,5 eetlepel olijfolie in de wok, snipper de ui. Hak de gember, chilipeper en knoflook fijn en fruit dit alles in 8 minuten op halfhoog vuur lichtbruin. Voeg de tuinerwten, 3/4 theelepel zeezout, het kerriepoeder, de gekookte rijst, kruidenazijn en kookroom toe en breng zachtjes aan de kook.

Rooster de cashewnoten op laag vuur in een koekenpannetje. Breng een laagje water van 2 tot 3 centimeter aan de kook en blancheer de palmkoolbloemknoppen 3 minuten; zorg dat de bloemtoppen boven het water uitsteken. Schep de palmkoolbloemknoppen uit het water en laat ze droogstomen in een vergiet. Bewaar het kookvocht en voeg hiervan 100 milliliter toe aan het gewokte rijstmengsel, of meer indien nodig.

Verhit 1 eetlepel olijfolie in de koekenpan, bak de bloemstengels met 1/4 theelepel zout op hoog vuur gedurende 2 minuten en blijf omscheppen. Hak de muntblaadjes fijn en de cashewnoten grof.

Schep de kerrierijst in twee diepe borden, verdeel de palmkoolbloemknoppen over de borden en maak af met de gehakte munt, cashewnoten en wat verse palmkoolbloemetjes.





© Saskia van Osnabrugge

Peer-pompoenijs

Dit heb je nodig

voor 4 tot 6 personen

– 150 g pompoen, zonder pitten

– 400 g rijpe peren

– 8 g gember

– 20 g pompoenpitten

– 10 g kokosrasp

– 2 tl ahornsiroop

– 3 medjouldadels

– Ceylon-kaneel

– 10 g pure chocolade (minimaal 80% cacao)





Zo maak je het

Snijd de pompoen in kleine blokjes en kook die in ongeveer 15 minuten gaar in een klein laagje water met het deksel op de pan. Giet de blokjes pompoen af en laat ze afkoelen. Snijd de peer in blokjes en rasp de gember. Verspreid de stukjes peer, pompoen en gember over de bodem van een brede, platte afsluitbare voorraaddoos en vries minimaal 4 tot 5 uur in.

Haal de bevroren peer, pompoen en gember 30 tot 40 minuten voordat je het ijs maakt uit de vriezer. Hak de pompoenpitten grof en rooster de pitten in een koekenpan. Voeg na enkele minuten de kokosrasp toe. Zet het vuur uit als de kokosrasp begint te verkleuren en roer de ahornsiroop erdoor. Stort de pompoenpitcrumble op een bord en laat afkoelen.

Hak de medjouldadels in kleine stukjes en pureer met de bevroren peer, pompoen en gember in een blender. Schep bolletjes in ijscoupes en verkruimel de pompoenpitcruble over het ijs. Strooi een snuf Ceylon-kaneel over het ijs en rasp de pure chocolade eroverheen.

Tip: Je kunt dit ijs ook met stoofpeertjes maken.