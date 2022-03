Aardappelbedrijf Warnez stuurt 21 ton aardappelen naar Kiev: “Zo kunnen we meer dan 2.000 gezinnen helpen”

De oorlog in Oekraïne laat niemand onbetuigd. Ook bij aardappelbedrijf Warnez uit Tielt doen ze daarom een duit in het zakje. Zo vertrok woensdag een vrachtwagen vol aardappelen richting Kiev.

“Een organisatie waarmee we samenwerken en die een breed netwerk heeft doorheen Europa contacteerde ons omdat er in Oekraïne vraag was naar aardappelen”, vertelt Jurgen Duthoo, werkzaam bij Warnez en diegene die de actie mee coördineert.

2.160 zakken

“Via hen zijn we uiteindelijk ook in contact gekomen met een bedrijf in Kiev en die bevestigden ons dat ze de aardappelen inderdaad goed kunnen gebruiken.”

“Na intern overleg besloten we daarom om een vrachtwagen vol aardappelen richting de Oekraïense hoofdstad te sturen. Het Oekraïense bedrijf zorgde voor de logistieke kant van het verhaal”, aldus Jurgen Duthoo.

In totaal gaat het om 2.160 zakken van 10 kilogram. “We hebben daarbij ook de garantie gekregen dat ze niet verkocht worden, maar wel verdeeld onder de bevolking”, verduidelijkt Jurgen Duthoo.

© gf

“Het is de bedoeling dat elk gezin een zak krijgt. Zo kunnen we toch meer dan 2.000 gezinnen helpen.” Als alles goed gaat, moet de vrachtwagen vrijdag de Pools-Oekraïense grens bereiken. (TM)