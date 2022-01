Aanwerving nieuwe lichting bij de Lokale Politie Damme/Knokke-Heist

Ben of ken je iemand die droomt van een loopbaan bij de politie? Het #PolitieteamVanHetJaar zet haar deuren open voor een nieuwe lichting medewerkers, onder wie verschillende interventie- en wijkinspecteurs.

Op zaterdag 5 februari vindt om 10.30 uur een infomoment plaats in het politiecentrum, Van Steenestraat 10, in Knokke-Heist. Op de agenda staat een korte toelichting over de nieuwe rekruteringsprocedure. Een presentatie over de politiezone en het #PolitieteamVanHetJaar. En een woordje uitleg van een interventie- en wijkinspecteur.

Persoonlijke begeleiding

De lokale politie Damme/Knokke-Heist heeft heel wat troeven, zoals: een uitdagende werkplek aan de Belgische kust. Een uitstekende work-lifebalance dankzij de glijdende arbeidstijden of het slangensysteem. Een persoonlijke begeleiding van medewerkers die op zoek zijn naar doorgroeikansen. Een forse investering in technologische ontwikkelingen en de verdere digitalisering van de organisatie. En een modern en gedeeltelijk elektrisch fiets- en wagenpark.