Aanvragen erfgoedpremie in Brugge gaan in sterk stijgende lijn

Het Brugse schepencollege keerde het voorbije jaar 42 erfgoedpremies goed voor een totaalbedrag van 400 436, 87 euro. “Dat aantal ligt zo’n 25 procent hoger dan het jaargemiddelde”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon. “Een mooi voorbeeld is de ondersteuning voor de renovatie van gevel en schrijnwerk van een historisch pand in de Eeckhoutstraat.”

Stad Brugge ontvangt elk jaar tientallen aanvragen voor de toekenning van een erfgoedpremie. Die premies zijn opgesplitst in drie categorieën: de premie ‘kunstige herstelling’, de premie ‘historisch buitenschrijnwerk’ en een premie’ merkwaardig grafmonument’.

Die eerste ‘kunstige herstelling’ bestaat als sinds 1877 (!) en is bedoeld om waardevolle gebouwen op kunsthistorisch of standslandschappelijk vlak op te knappen door middel van een algemene gevelrestauratie, dus gevel, dak en schrijnwerk. Hiervoor kan de Stad subsidiëren met een maximumbedrag van 18.750 euro. Voor als er geen totale gevelrenovatie nodig is en enkel het buitenschrijnwerk moet vernieuwd of gerestaureerd worden, werd in 2020 de premie ‘historisch buitenschrijnwerk’ in het leven geroepen. Deze premie is geplafonneerd op 6.000 euro en is gericht op gebouwen in de werelderfgoedzone en gebouwen in de deelgemeenten die opgenomen zij in de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed.

In 2022 werden 42 aanvragen voor een erfgoedpremie goedgekeurd door het schepencollege. “Dat aantal ligt zo’n 25 procent hoger dan het jaargemiddelde. Het gaat om twee premies merkwaardig grafmonument, 13 premies historisch buitenschrijnwerk en 27 premies kunstige herstelling”, weet schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). “Sinds 2020, met het invoeren van de nieuwe premie ‘historisch buitenschrijnwerk’, wordt ingezet op deze premies en wordt ook promotie gevoerd bij eigenaars om dergelijke premie aan te vragen bij de Stad. Aan de stijging van het aantal aanvragen merken we dat deze campagne zijn vruchten afwerpt.” Het schepencollege keurde in 2023 een totaalbedrag van 400.436,87 euro goed voor uitbetalingen van erfgoedpremies.”

Lange termijn

Tot de ontvangers van zo’n premie behoren alvast ook het echtpaar Marianne Monkerhey en Marc Delodder. In nauw overleg met de stedelijke dienst Monumentenzorg en onder leiding van architect Filip Verbeke lieten ze de gevel van hun fraaie woning in de Eekhoutstraat 44 volledig restaureren. Hun pand gaat volgens de houten kapconstructie terug tot de 16de eeuw. Tot 1871 vormde het één geheel met het nummer 42. In 1991 was er een eerdere restauratie waarbij het dak en het schrijnwerk aangepast werden. Een vakkundige gevelrestauratie drong zich op om de instandhouding op langere termijn te verzekeren.

“De geprofileerde bakstenen en natuurstenen elementen werden door echte vakmannen hersteld en waar nodig vervangen”, zegt architect Verbeke. “En het inbrengen van passender schrijnwerk naar historisch model en een betere kleurstelling via historisch kleurenonderzoek betekent ook een grote opwaardering voor het pand zelf, voor het straatbeeld en voor de binnenstad in zo’n totaliteit. De kleur van de kalei die gebruikt werd noemen we tegenwoordig ‘indian curry’, een kleur die enigszins in de richting van oker gaat. Uit onderzoek blijkt dat de kans heel groot is dat de gevel destijds, onder meer, deze kleur had. Ook ‘ossenbloed rood’ was een mogelijkheid geweest. De kleur werd in nauw overleg met de dienst Monumentenzorg bepaald.” De eigenaars wonen momenteel niet zelf in het pand want ze zijn ook nog de binnenkant aan het renoveren en restaureren. “We hebben het vroeger lange tijd verhuurd en al onze kinderen hebben hier ook in gewoond. Als het volledig klaar is, zullen we er zelf in trekken”, geven de eigenaars nog mee.