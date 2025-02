Aantal rookvrije zones breidt ook uit in Diksmuide

Het rookverbod is begin dit jaar overal in ons land uitgebreid. Ook in Diksmuide zijn die zones waar je niet meer mag roken uitgebreid. Een bord bij de verschillende gebouwen en terreinen wijst bezoekers op de rookvrije zone.

“De wetswijziging die sinds begin dit jaar van kracht is, zegt dat het verboden is om te roken in openlucht op heel wat publieke toegankelijke plaatsen: attractieparken, dierentuinen, speelterreinen, sportterreinen, en tijdens de openingsuren op kinderboerderijen”, aldus schepenen Katleen Winne en Marc De Keyrel.

Scholen

“Daarnaast is het verboden te roken binnen een straal van 10 meter aan alle in- en uitgangen van de volgende publiek toegankelijke gebouwen: woonzorgcentra, ziekenhuizen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, scholen en openbare bibliotheken. Het verbod geldt voor alle producten op basis van tabak en gelijkaardige producten om te roken zoals dampen, vapen, waterpijp…”

In Diksmuide is er een rookvrije zone ingevoerd (binnen een straal van 10 meter aan alle in- en uitgangen) bij de gemeentelijke basisscholen Klavertje Vier (Beerst, Esen, Keiem en Leke), woonzorgcentrum Yserheem, kunstacademie Kadens, de bibliotheek, de jeugddienst/Polderpand en de kinderopvang in Keiem. Een volledig rookverbod is van toepassing op de openluchtterreinen van sportcomplex De Pluimen en de sportterreinen van het skatepark en alle openbare speelterreinen.

Opvang

Een bord bij de verschillende gebouwen en terreinen, opgemaakt door DVV Westhoek en Gezondheidsmakers, wijst bezoekers op de rookvrije zone. Ook op andere plaatsen in Diksmuide mag niet meer gerookt worden binnen een straal van 10 meter van de in- en uitgang: het Medisch centrum Jan Yperman, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, alle scholen, kinderboerderijen, (niet-stedelijke) sportterreinen…