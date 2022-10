Aantal ongevallen met landbouwvoertuigen daalt heel traag: “Sensibilisering blijft hard nodig”

Land- en tuinbouwers zijn in deze periode van het jaar volop bezig met oogstwerkzaamheden. Dat gaat onvermijdelijk gepaard met hinder en helaas gebeuren er ook nog te vaak ongevallen. Uit cijfers die Vlaams Parlementslid en Poperingse schepen Loes Vandromme (CD&V) opvroeg, blijkt het aantal ongevallen waar landbouwvoertuigen bij betrokken waren een voorzichtig dalende trend vertonen, maar nog steeds te hoog zijn. In West-Vlaanderen loopt een LEADER project dat scholen een uitgebreide educatieve leskoffer aanbiedt die kinderen leren hoe ze zich veilig op straat kunnen begeven in de nabijheid van landbouwvoertuigen.

Er vielen 170 slachtoffers in 2018, waaronder 12 dodelijke en 20 zwaargewonden. Een gitzwart jaar”, zegt Vlaams Parlementslid Loes Vandromme (CD&V). “Dertig procent van de slachtoffers waren zwakke weggebruikers en dat cijfer stijgt alleen maar. In 2021 was 40 procent van de 142 slachtoffers zwakke weggebruikers. Het valt dus op dat net de meest kwetsbare groep op de weg ook meer onzacht in aanraking komt met landbouwvoertuigen. Het is dus van belang om de zwakke weggebruiker op de gevaren te wijzen die zich kunnen voordoen.”

Slechtste cijfers

In West-Vlaanderen, als grootste landbouwprovincie, vallen helaas de meeste slachtoffers met landbouwvoertuigen. “In 2018 vielen 51 van de 172 slachtoffers – net geen 30 procent – in West-Vlaanderen. Drie jaar later – in 2021 – waren dat 42 van de 142 slachtoffers, ook bijna 30 procent van het Vlaamse totale aantal. Dertien van deze slachtoffers, of 1/3 van het totaal aantal West-Vlaamse slachtoffers, waren zwakke weggebruiker”, aldus Loes Vandromme, zelf ook eerste schepen in Poperinge.

“Heel wat fietsers en voetgangers kennen de gevaren van zware landbouwvoertuigen niet meer.”

Dit jaar werden al 25 ongevallen waar onder één dodelijk ongeval en zeven ongevallen met een zwaargewond slachtoffer in West-Vlaanderen gerapporteerd. “Jaar na jaar heeft West-Vlaanderen helaas hier de slechtste cijfers. Om die reden loopt er in West-Vlaanderen een LEADER project ‘Samen op (de) weg in de Westhoek’. Dit project biedt scholen nu een uitgebreide educatieve leskoffer aan, toegespitst op leerlingen uit het basisonderwijs”, legt Vandromme uit.

© gf

Leskoffer

Met deze educatieve leskoffer leren kinderen hoe ze zich veilig op straat kunnen begeven in de nabijheid van landbouwvoertuigen. Vandromme roept op tot meer aandacht voor de verkeersveiligheid op het platteland. “Sensibilisering bij zowel bestuurders van landbouwvoertuigen als zwakke weggebruikers is nog altijd hard nodig”, stelt het parlementslid. “Dergelijke projecten zijn zeer welkom in onze landelijke streek. Heel wat fietsers en voetgangers kennen de gevaren van zware landbouwvoertuigen niet meer. Anderzijds moeten chauffeurs van grote machines zich ook bewust zijn van de zeer kwetsbare positie van zwakke weggebruikers.”