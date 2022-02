Aantal inwoners Nieuwpoort daalt met 210 eenheden ten opzichte van 2021: “Misschien een momentopname?”

De bevolkingscijfers zijn bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat het aantal inwoners in Nieuwpoort fel achteruit is gegaan. Er waren begin 2022 11.485 inwoners ingeschreven in de stad, 210 minder dan in 2021, toen er 11.695 inwoners werden geteld.

Nieuwpoort wordt de jongste jaren alom de hemel in geprezen en wordt zelfs afgedaan als het Knokke aan de Westkust. Met de winkelstraat en heel wat bekende boetieks, de unieke wandelpromenade, de vismijn en zijn vissers en nog veel meer zou je denken dat meer en meer mensen hun toevlucht zoeken om inwoner te worden van Nieuwpoort.

Niets is echter minder waar, want dit jaar telt de stad 210 inwoners minder dan vorig jaar. Met die 11.485 komt Nieuwpoort opnieuw in de buurt van het inwonersaantal van 2014; toen waren er 11.444 inwoners in Nieuwpoort.

Te duur

Op sociale media wordt al flink gespeculeerd over de afname van het inwonersaantal en sommigen wijten het aan het feit dat de woongelegenheden te duur zijn geworden in Nieuwpoort en niet meer betaalbaar zijn voor jonge mensen, anderen wijzen naar de speculanten die panden aankopen om ze te verhuren of naar tweedeverblijvers die niet in Nieuwpoort zijn gedomicilieerd.

Nieuwpoort is overigens niet de enige badstad die zijn inwoners ziet dalen, ook in De Panne, Oostende, De Haan, Blankenberge en Knokke-Heist is dat het geval. In Koksijde, Bredene en Middelkerke is er een stijging van het aantal inwoners. Burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) : “Ik begrijp het niet en kan niet bedenken wat de oorzaak ervan kan zijn. Ik heb de cijfers nagekeken en de jongste jaren is het aantal inwoners volgens de statistieken telkens gestegen.

Er zijn iets minder geboortes en misschien heeft ook corona er iets mee te maken, maar het is voor mij onverklaarbaar. Wij doen heel wat inspanningen, onder andere met een premie om jonge mensen hier te laten wonen en zorgen ook voor een verzorgde en comfortabele stad. Het zou gerust kunnen dat dit een momentopname is en dat we er tegen volgend jaar opnieuw op vooruit gaan.” Afspraak op 1 januari 2023.

(PB)

Te weinig grote bedrijven Luc David woont al 65 jaar in Nieuwpoort. Hij zag de stad evolueren en veranderen. “Volgens mij is de reden dat vooral jonge mensen de stad verlaten, te weinig werkgelegenheid. Er is vooral werk in de toeristische en de horecasector – dat is trouwens in alle badplaatsen zo – maar er zijn weinig grote bedrijven. Er is wel het bedrijvencentrum, maar daar kan ook de grote massa niet aan de slag. Het is ook zo dat het er niet goedkoper is op geworden in Nieuwpoort om een woongelegenheid aan te kopen, even verderop richting Diksmuide is het veel goedkoper. Er zijn heel wat goede restaurants en horecazaken, maar misschien te weinig gericht op de jongere generatie”, zegt Luc.

Een grote vorm van vergrijzing Sara Neudt verliet in augustus vorig jaar Nieuwpoort en koos ervoor om in Koekelare te gaan wonen. “Mijn roots liggen in Nieuwpoort, mijn familie woont er en ik vind Nieuwpoort een stad met uitstraling, maar een van de redenen van mijn verhuis is dat de aankoop van een woongelegenheid heel duur is geworden. Een andere reden is dat er weinig mogelijkheden zijn voor jongeren, er heerst een vorm van vergrijzing in Nieuwpoort. Ik was verwonderd dat er meer uitgaansmogelijkheden zijn in Koekelare dan in Nieuwpoort. Enkele bruine cafés en plaatsen waar jongeren zich thuis voelen zouden welgekomen initiatieven zijn die opnieuw jongeren aantrekken”, zegt Sara.