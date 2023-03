Aantal fietsdiefstallen in Torhout neemt sterk af

Groen-raadslid Bertrand Vander Donckt vroeg tijdens de Torhoutse gemeenteraadszitting van maandagavond aandacht voor de strijd tegen de fietsdiefstallen. Hij had de indruk dat het aantal diefstallen stijgt, zei hij, maar hij werd daarin tegengesproken door schepen Elsie Desmet (CD&V). Uit cijfers blijkt namelijk dat het aantal fietsdiefstallen in Torhout en de hele politiezone Kouter opvallend sterk afneemt.

In 2018 werden in de stad 94 fietsen gestolen en in 2019 waren dat er 80. In 2020 viel het aantal terug tot 40 en in 2021 tot 29. Vorig jaar tot en met juni ging het om 19 fietsdiefstallen. Voor de hele politiezone is dezelfde dalende evolutie te zien: van 184 in 2018 tot 63 in 2021.

Gelabelde fietsen worden minder snel gestolen

“Wie denkt dat we niets tegen fietsdiefstallen ondernemen, heeft het mis”, aldus schepen Desmet. “Toevallig net vandaag start er alweer een fietslabelactie, die nog tot en met vrijdag loopt. Iedereen kan deze week in de fietsenstalling aan het station terecht om zijn fiets gratis te laten labelen. Dat betekent dat er een sticker op de fiets aangebracht wordt, die bijzonder moeilijk te verwijderen valt en bovendien UV- en weersbestendig is. Die sticker bevat het rijksregisternummer van de eigenaar. Zo is de bewuste fiets bekend bij de politie. Is je fiets gelabeld, dan is de kans veel groter dat hij niet gestolen zal worden en dat hij, mocht iemand hem toch meenemen, sneller teruggevonden wordt.”

Veilige fietsrekken die het voorwiel niet plooien

“Daarnaast werken we als stadsbestuur aan veilige fietsenstallingen”, vervolgde de schepen. “Zo vervangen we systematisch de huidige fietsrekken, die helaas wielplooiers zijn, door fietsrekken van het type waarbij de kans op het plooien van je voorwiel uitgesloten is. Je kunt bovendien je fiets heel gemakkelijk met een stevig kettingslot aan die rekken vastmaken. Dat geldt ook voor de zogenoemde fietsnietjes (in de vorm van een omgekeerde U) die we her en der plaatsen.”