Aantal DOVO-interventies in onze provincie groter dan alle andere provincies samen

Het aantal interventies dat DOVO het afgelopen jaar uitvoerde in de provincie West-Vlaanderen blijkt hoger dan in alle andere Belgische provincies samen. “Dat er zoveel interventies nodig blijven in West-Vlaanderen hangt natuurlijk samen met de militaire geschiedenis die onze provincie heeft.”

Uit cijfers die West-Vlaams Kamerlid Jasper Pillen (Open Vld) opvroeg bij de minister van defensie blijkt dat het aantal DOVO-interventies in onze provincie bijna anderhalf keer zo groot is dan het aantal interventies in alle andere provincies samen. Voor 2021 gaat het om 1.184 interventies.

“Ten opzichte van 2020 is er een lichting daling” vertelt Pillen. “Toen waren het er nog ruim 300 meer.

DOVO

DOVO (Dienst voor Opruiming en Vernietiging van ontploffingstuigen) telt ruim 240 medewerkers. Zij staan dagdagelijks in voor de detectie en het onschadelijk maken van ontploffingstuigen, een kerntaak van Defensie in het kader van Hulp aan de Natie. DOVO heeft haar hoofdkwartier in Heverlee maar het militair kwartier in Langemark-Poelkapelle is bijzonder belangrijk voor de behandeling van de gevonden explosieven.