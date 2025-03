Aantal daklozen in Roeselare is verdubbeld: “Andere steden moeten ook inspanning doen”

Het aantal dak- en thuislozen in Roeselare is verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers opgevraagd door Brecht Vermeulen (N-VA).

Het aantal personen dat in Roeselare in open lucht of op niet-conventionele plaatsen slaapt wordt door de straathoekwerkers op gemiddeld 8 tot 10 personen per nacht geschat. Nog geen anderhalf jaar geleden was dit drie tot vijf. Het gaat dus over minstens een verdubbeling. Eind 2022 werd het aantal mensen die op straat leven op 13 geschat in Roeselare, maar als ook mensen die in noodopvang, tijdelijk verblijf of bij familie of vrienden slapen meegerekend worden telde men in Roeselare 233 dak- en thuisloze personen. Recentere cijfers zijn er niet.

“De 21 plaatsen nachtopvang voor daklozen in RSL Op Post, is in principe voldoende voor de crisissituaties van daklozen uit Roeselare. Maar niet voor de bijna 800 dak- en thuislozen uit Midwest (Roeselare-Tielt) en al zeker niet om mensen uit gans West-Vlaanderen op te vangen”, aldus Brecht Vermeulen (N-VA).

“Wij pleiten ervoor dat elke stad van meer dan 30.000 inwoners hiervoor ook een grotere inspanning doet. Enkel Brugge, Kortrijk, Oostende en Roeselare hebben momenteel een nachtopvang.”

Niet enkel Roeselaarse belastingbetaler

“Wij vinden ook dat de kostprijs van de nachtopvang in RSL op Post niet enkel door de Roeselaarse belastingbetaler mag worden betaald. Als mensen uit andere gemeenten/steden hun dakloze inwoners doorsturen naar Roeselare, dan moeten die gemeenten/steden eerlijk mee bijdragen in de kosten.”

“De nachtopvang heeft slechts een capaciteit van 21 bedden. In extreme gevallen kan het OCMW ook een bijkomende crisisopvang activeren in de Brugsesteenweg 134-136. Het OCMW gaf geen cijfers hierover, zodat dit vermoedelijk in de winter van 2024-2025 niet is geactiveerd geweest. Misschien is dit wel spijtig, want we willen toch niet dat mensen in de vrieskoude buiten moeten slapen.”