Aantal coronapatiënten in AZ Delta neemt flinke duik, maar op intensieve zorgen blijft de druk groot

Terwijl er in vergelijking met maandag 18 coronapatiënten minder zijn in AZ Delta Roeselare-Menen-Torhout, blijft de druk op intensieve zorgen groot. Daar worden nu 29 patiënten verzorgd, exact evenveel als maandag.

De 68 patiënten verblijven op de campussen Rumbeke 41 (-8), Brugsesteenweg 5 (+4), Menen 7 (-9) en Torhout 15 (-5). Er blijven dus 29 (=) patiënten die intensieve zorgen nodig hebben.

Het aantal overlijdens in de vierde golf is opgelopen tot 49, twee meer dan maandag. In totaal zijn er in AZ Delta al 379 patiënten overleden aan de gevolgen van een coronabesmetting.