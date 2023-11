Aanplant bomen in nieuw bos in Vichte uitgesteld door overvloedige regen: “Zoektocht naar nieuwe naam kan wél al beginnen”

De aanplant van 3.000 nieuwe bomen en struiken die voorzien was op 25 november is uitgesteld tot zaterdag 16 december vanaf 9 uur. “Door de overvloedige regen en de bijgevolg natte bodem zal de plantdag van het bos aan de Kerkdreef in Vichte helaas moeten uitgesteld worden”, deelde schepen van Natuur en Klimaat Davy Demets (Inzet) mee op de gemeenteraad. “De 77 mensen die zich reeds inschreven om de handen uit de mouwen te steken, zullen allen persoonlijk uitgenodigd worden om half december de krachten te bundelen. Opnieuw inschrijven voor deze plantdag is niet nodig. Er kan nu wel al gezocht worden naar een naam voor het bos.”

In 2022 kocht Anzegem een stuk grond van 1,5 ha. Het is de bedoeling om op dit terrein, dat zich in Vichte tussen de Vlindertuin en de spoorweg bevindt, een nieuw bos te creëren. “Samen met Natuurpunt Krekel Anzegem steken we, door omstandigheden, een paar weken later dan de Dag van de Natuur de handen uit de mouwen en daarbij kunnen we wel wat hulp gebruiken”, aldus schepen Demets.

“De 3.000 stukken bosgoed zijn heel wat om aan te planten. Verdeeld over meer dan dertig verschillende soorten bomen en struiken is het een hele klus en daarom hopen we op een grote opkomst van enthousiaste vrijwilligers op 16 december. Ook de pers is uitgenodigd om deze historische gebeurtenis vast te leggen voor het nageslacht.”

Naam bos

De gemeente is op zoek naar een passende naam voor dit nieuwe bos. “We doen een beroep op het creatieve brein van onze inwoners”, zegt schepen Demets. “Wie de beste naam bedenkt, krijgt hiervoor een Anzegembon ter waarde van vijftig euro.”

Soep en broodjes

Het bebossingsplan omvat een twee meter breed onverhard bospad met twee open plekken. De bosranden zullen vooral bestaan uit struiken, een boskern (kant spoorweg) met meer snel groeiende en hoge boomsoorten en een tweede boskern met meer trager groeiende en lagere boomsoorten. Deze bebossing komt er dankzij de financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid die subsidies gaven voor de aankoop van het terrein en de bebossing.