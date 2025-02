Aanpassing parkeerreglement P30 in Wervik pas na vier maanden volledig in orde… door fout op verkeersborden

Half september veranderde in Wervik, Geluwe en Kruiseke de regeling voor het parkeren op de plaatsen P30. Enkele dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober paste het schepencollege het reglement meteen al opnieuw aan na protest van de oppositie, samen met het gerichte lobbywerk van Unizo. Ondertussen is de aanpassing van de verkeersborden eindelijk een feit. Nu nog controles buiten de blauwe zone en het is helemaal in orde…

De uurregeling ging eerder pas in vanaf 9 uur, in de plaats van om 7 uur. P30 verviel op zondag en dat zorgde voor een grote verontwaardiging bij bijvoorbeeld de weinige bakkers die nog open zijn op zondag. Na een vergadering in het stadhuis met de handelaars kwam het tot een aanpassing. Het werd van maandag tot en met zaterdag van 7.30 tot 18 uur en op zon- en feestdagen van 7.30 tot 12 uur.

Geen aangepaste verkeersborden

Van een aanpassing van de verkeersborden kwam maar niks in huis en bleef het maar wachten. Tot deze week een externe firma de aanpassingen kwam uitvoeren. Bleek evenwel dat nergens stond aangeduid dat het ging om maximum 30 minuten parkeren.

Fractieleider Sanne Vantomme (N-VA) had het op Facebook over Comedy Capers. “Gelukkig kunnen fouten worden rechtgezet”, aldus schepen van Mobiliteit Tom Durnez (CD&V). “De 30 minuten die op de bordjes niet meer staan worden zeer snel op de borden geplakt, zodat alles correct aangeduid is. Onze excuses voor het ongemak.”