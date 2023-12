Aanpak van beschermde kloosters in verval

De eigenaar van de twee beschermde kloosters die al jaren staan te verkommeren mag zijn borst natmaken: de inspectie Onroerend Erfgoed buigt zich over de kwestie. “Het is de bedoeling de instandhoudings- en herstelwerken af te dwingen.” Het gaat om het Blauwe Nonnenklooster en het Klooster der Zwarte Zusters.

Op de gemeenteraad vroeg oppositieraadslid Dirk Kesteloot (N-VA) naar de stand van zaken in dat dossier. Hij verwees naar de plannen van de eigenaar, die in 2019 de panden een herbestemming zou geven als boetiekhotel met restaurant en feestzaal: “Zowel het Veurnse stadsbestuur als Onroerend Erfgoed waren daarover positief. Maar sedert de aankoop verslechtert de toestand zienderogen en gebeurt er niets meer op het terrein. Samen met collega-parlementslid Cathy Coudyser, die erfgoed opvolgt in het Vlaams Parlement, hebben we minister Diependaele ingelicht. Al in 2021 wees die op een zacht handhavingstraject, waarbij de eigenaar wordt aangespoord om instandhoudingswerken op te starten en verder te werken aan de omgevingsvergunningen.”

Uit het antwoord op een nieuwe vraag van Coudyser aan Diependaele blijkt dat de bouwheer geen enkele actie heeft ondernomen rond de werken aan het Blauwe Nonnenklooster en geen omgevingsvergunning heeft aangevraagd. De Afdeling Handhaving van het Departement Omgeving neemt dit dossier nu over en de inspecteur van Onroerend Erfgoed zal de nodige formele vaststellingen doen voor de opmaak van een proces-verbaal.

Voor het Klooster der Zwarte Zusters is een omgevingsvergunning afgeleverd, maar de werken blijven uit. Indien de bouwheer tegen eind dit jaar geen stappen onderneemt, zal ook dit dossier door de erfgoedinspectie opgevolgd worden. Het is de bedoeling om de instandhoudings- en herstelwerken aan de beschermde panden af te dwingen. De nodige werken moeten uitgevoerd en opgeleverd worden. De administratie zal dit nu van nabij opvolgen.

Geen taks betaald

Burgemeester Peter Roose bevestigde dat er ook geen enkele reactie of betaling is gekomen op de belasting op verwaarlozing en leegstand die aan de eigenaar werd voorgelegd in 2021, 2022 en 2023. (MVO)