Aanpak stad en politie blijkt te werken: rust aan stationsomgeving is teruggekeerd

Een kwart minder gevallen van overlast en veel minder openbare dronkenschap. De aanpak van het stadsbestuur en de politie in de stationsomgeving lijkt vruchten af te werpen. Dit tot grote tevredenheid van de plaatselijke handelaars en uitbaters van horecazaken. “Het is weer een tijd van animatie in plaats van sensatie aan de statie”, vat Sam Nuytten van restaurant Petrouska samen.

De handelaars en horeca-uitbaters aan het station halen opgelucht adem nu de rust aan het station lijkt te zijn teruggekeerd. “Zo’n anderhalf jaar geleden kampte het Stationsplein met overlast”, zegt Sam Nuytten. “Onder andere drugsgebruikers en mensen die alcohol dronken op het plein verorzaakten geregeld problemen. Soms mondde dat zelfs uit in vechtpartijen. De stationsomgeving kreeg een slechte reputatie en dat had ook invloed op het imago van onze zaken.”

Samen met verschillende andere handelaars op en rond het plein uitte hij zijn bezorgdheden bij het stadsbestuur. “We zijn blij dat er onmiddellijk een actieplan werd opgemaakt”, zegt hij.

Extra toezicht

Het stadsbestuur besliste om de banken voor het stationsgebouw weg te nemen en voerde ook een alcoholverbod in. Daarnaast werden bewakingsagenten ingeschakeld en hielden ook de gemeenschapswachten een extra oogje in het zeil. “We merken dat ook de politie hier veel vaker patrouilleert”, zegt Nuytten. “Al die verschillende inspanningen samen lijken te lonen. Die mensen weten ook perfect hoe ze bepaalde problemen moeten aanpakken. Mede daardoor is de rust is hier helemaal terug.”

Dat blijkt ook uit de cijfers van de voorbije maanden. Tussen september 2021 en maart 2022 werden 121 pv’s opgemaakt. Een jaar later is dat aantal in diezelfde periode gedaald tot 94. Het aantal GAS-boetes dat werd opgeschreven in het kader van het alcoholverbod daalde in een half jaar van 86 naar 63.

Dwars door Vlaanderen

Ondertussen kijkt men op het Stationsplein al hoopvol vooruit naar de terrasjesmaanden en de geplande evenementen op het plein. Beginnend met de start van de wielerwedstrijd Dwars door Vlaanderen op woensdag 29 maart. “Het is weer tijd voor animatie in plaats van sensatie aan de statie”, grapt Nuytten.

Hij kijkt ook uit naar de terugkeer van de zomerspeelplaats en telt af naar de Batjes. Dan maakt de stad de plannen voor de vernieuwing van het Stationsplein bekend. “We gaan resoluut voor meer groen en een betere toegankelijkheid richting de Ooststraat. Er komt ook enkele permanente speeltoestellen op het plein”, licht burgemeester Kris Declercq (CD&V) nu al een tipje van de sluier.