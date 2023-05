Aannemer neemt muurtje mee tijdens wegeniswerken in Sint-Kruis: “Waar is mijn tuinmuur heen?”

‘Vermist: tuinmuur. Verdwenen in januari 2022. Beloning voor de eerlijke vinder.’ Met dat ludiek bord aan zijn voordeur voerde Guido Cocquyt vorige week donderdag actie tijdens de feestelijke inhuldiging van de heraangelegde Prins Leopoldstraat. Bij de straatwerkzaamheden brak de aannemer zijn tuinmuur af en nam hij de stenen mee…

Met een jazzband en de aanwezigheid van nagenoeg het volledige schepencollege werd vorige week donderdag de heraangelegde Prins Leopoldstaat ingewandeld. Op de site van de dienst Openbaar Domein, die gehuisvest zijn in dezelfde straat, werden de bewoners bedankt voor hun geduld, want de werken duurden langer dan voorzien. “Het waren ook geen eenvoudige werkzaamheden, want zowel de riolering als het wegdek moesten worden aangepakt”, vertelt schepen voor Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. “De straat is voortaan een fietsstraat en tussen de parkeerstroken zijn er nu plantvakken geplaatst, waar er plaats is voor groen en bomen.”

“Alle stenen van de muur werden opgeladen en meegenomen” – Guido Cocquyt

Bewoner Guido Cocquyt is tevreden met het resultaat, maar minder met de werkwijze van de aannemer. “Die heeft bij de werken diepe putten gegraven, waarbij mijn tuinmuur omgevallen is”, doet hij het verhaal. “Toen het gebeurde, waren we een hele dag weg, maar mijn buurman belde me meteen op. Alle stenen van de muur werden opgeladen en meegenomen… Ik wil mijn tuinmuur terug, en met dezelfde stenen. Ik hoop dat de aannemer zijn verantwoordelijkheid neemt. Tijdens de opening van de straat heb ik een aantal politici meegenomen naar mijn huis om de situatie te tonen”, aldus Guido Cocquyt, die een ludiek opsporingsbord maakte voor zijn tuinmuur en hoopt op een snelle oplossing.