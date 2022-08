Aanleg van nieuw Brugs stadpark Steevens in Sint-Kruis is gestart

De werkzaamheden voor de aanleg van het verhard fietspad ter hoogte van het Veltembos – Park Steevens in Sint-Kruis zijn gestart. Tijdens de eerste fase wordt het fietspad dat langs het Veltembos loopt – en Zandtiende en de Veltemweg kruist – aangelegd in beton.

De werkzaamheden hebben een belangrijke impact voor het verkeer in en rond het Veltembos:

Het bos zal tot 30 september niet bereikbaar zijn via Zandtiende, Mispelbilk, de Blauwvoetstraat, de Felix Timmermansstraat, Ijzerland, de Boomkwekersstraat en de Sprietwegestraat.

Ook de dreef gelegen tussen het SASK en het Interbad en het wandel- en fietspad tussen de Boomkwekersstraat en de Veltemweg zijn tijdens deze eerste fase niet bereikbaar.

Het Veltembos is wel toegankelijk via de hoofdingang aan de Veltemweg.

De omleiding voor wandelaars en fietsers loopt via de omliggende straten, via Vossensteert – Veltemweg of via Sint-Kruisstraat-Fortuinstraat-Veltemweg. Weer of onvoorziene omstandigheden kunnen de planning nog wijzigen.

Vlotte doorgang

Volgens schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem kon de Stad door de aankoop van de hoeve (en de bijbehorende grond) de dreef in het park openstellen: “Zo zorgden we voor een vlotte doorgang voor de leerlingen van de verschillende scholen in de buurt.”

“Met een verhard en breder fietspad in plaats van de bestaande zandpaden zal dit binnenkort nog comfortabeler gebeuren. Na de aankoop werd twee jaar geleden al het hekken verwijderd waardoor de leerlingen altijd door konden rijden naar de school wat veel veiliger was. Het park zelf wordt nadien aangelegd. De investering bedraagt 800.000 euro.”

Burgemeester Dirk De fauw noemt Park Steevens een belangrijke stap richting een betere en veiligere verkeersontsluiting: “We zijn er ons van bewust dat deze werkzaamheden aan de start van een nieuw schooljaar een belangrijke impact zullen hebben voor de schoolgaande jeugd. We bezorgden een brief met een omleidingsplan aan de directies van de omliggende scholen. Zo kunnen zij alle leerlingen, ouders en medewerkers informeren over deze werkzaamheden.”