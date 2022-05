Aanleg nieuwe petanquevelden in Komen van start: “Met speciale aandacht voor rolstoelgebruikers”

‘Petanque is een sport voor iedereen!’ Met deze leuze in het achterhoofd is men aan de rand van de gemeentelijke sportpleinen begonnen met de aanleg van nieuwe petanquevelden. “We hebben het geheel op die manier vormgegeven dat de plaats ook toegankelijk is voor rolstoelgebruikers”, glundert initiatiefnemer Eric Devos.

Vijf gloednieuwe pistes, ruimte voor zitbanken met tafels en een flinke portie groen. Met de komst van de petanquebanen verdwijnt meteen grauw en ongebruikt stukje grond. “Het was een deel van het sportterrein dat helemaal niet werd gebruikt en enorm veel onderhoud vroeg. Uiteindelijk kwam het erop neer dat we er geld door de ramen kieperden.”

Als ondervoorzitter van de gemeentelijke sportdiensten kwam Eric Devos dan ook met een bijzonder idee op de proppen. “Na wat reken- en tekenwerk kwamen we tot de conclusie dat we er vijf petanquebanen konden bouwen. Meer nog, we wilden vooral het sociale en amicale karakter van petanque in de verf zetten. Het is een sport die toegankelijk is voor iedereen en waar vaak nieuwe sociale banden worden gesmeed. Net dat sociale moest in de verf worden gezet dus werd de plaats speciaal ontworpen om ook voor rolstoelgebruikers vlot toegankelijk te zijn.”

Het lijkt een eenvoudige klus, maar Eric benadrukt dat er heel wat details zijn waarmee rekening moest worden gehouden. “Om te beginnen moet men op een vlotte manier met een rolstoel de terreinen kunnen betreden. Een smal poortje of hoge randen rond de pistes kunnen dus al helemaal niet. Daarnaast werd ook de ondergrond aangepast zodat men met de rolstoel zich ook op de pistes kan verplaatsen. Natuurlijk werd hier ook rekening mee gehouden bij het ontwerpen van de zitbanken en tafels. Door hun typische vorm zullen mensen in een rolstoel ook gewoon aan tafel kunnen aanschuiven.”

De komst van de banen kon ook op wat bekommernissen van de buurtbewoners rekenen, al wist de sportdienst iedereen gerust te stellen. “De banen zullen gesloten zijn buiten de openingsuren van de sportvelden”, sluit de ondervoorzitter af. “Er zal dus geen sprake zijn van hangjongeren of mensen die hier tot stukken in de nacht lawaai maken. De randen van de pistes zullen ook met rubber worden afgewerkt, waardoor het geluid van ketsende petanqueballen zal worden gedempt. Door dit pallet aan maatregelen zal er geen plaats meer zijn voor overlast.”