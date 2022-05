Aanleg nieuw containerpark start in najaar

De plannen voor het nieuwe containerpark zijn klaar. Zo komen er twee weegbruggen en tevens ook twee pressecontainers. Ook het wegverkeer zal ingrijpend veranderen want ter hoogte van de ingang wordt er een rotonde aangelegd.

Het was schepen van groenbeleid en openbare werken Arne De Brabandere (CD&V) die de plannen uit de doeken deed. Op 9 juni volgt nog een infovergadering voor de buurtbewoners.

Twistpunt is de keuze voor bovengrondse containers volgens oppositieraadslid Kristof Pillaert (Groep 21): “Het is een gemiste kans om het comfort van onze inwoners te verhogen.” De werken starten in het najaar en zullen 200 werkdagen in beslag nemen. De gemeente betaalt zelf 2 miljoen van de totale kostprijs van 2,7 miljoen.