Aanleg fietshelling Kanaalweg start op 12 september

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal vanaf 12 september een fietshelling aanleggen tussen het einde van de Oude Lettenhofstraat en de Kanaalweg in Zwevegem.

Na de heraanleg van de N391 verdween die fietsverbinding met de N391. Fietsers die uit de Oude Lettenhofstraat kwamen, maakten vóór de werken van 2012 gretig gebruik van de oorspronkelijke helling om het tracé richting Zwevegem en Harelbeke te nemen. Na de heraanleg van de Kanaalweg (N391), die volledig werd omgevormd tot een volwaardige gewestweg, verdween de fietshelling. Het is die oude fietsverbinding met de Kanaalweg die AWV nu in ere zal herstellen. “Er komt een fietshelling van 160 meter lang, waarbij zo’n zes meter gestegen wordt, tot op het niveau van de Kanaalweg”, legt Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) uit. “Door de fietshelling aan te leggen, kunnen fietsers die uit de Oude Lettenhofstraat komen weer gebruikmaken van de fietsroute richting Zwevegem. Voor de werken maken we 818.000 euro inclusief btw vrij uit het Vlaams relanceplan.”

Buiten de drukte

Het fietspad wordt drie meter breed en de hellingsgraad wordt beperkt tot maximaal vier procent. De aannemer gaat op 12 september aan de slag en hoopt de werken rond het einde van het jaar af te ronden. De aannemer zal tijdens de werken trachten zoveel mogelijk buiten de drukke N391 te werken. Wel is het mogelijk dat automobilisten hinder zullen ondervinden wanneer machines het wegdek van de gewestweg op moeten om damplanken in de grond te slaan. Het fietspad langs de N391 zal ter hoogte van de werfzone niet toegankelijk zijn tijdens de werken. Fietsers zullen vanaf de rotonde aan de N8 worden omgeleid via het jaagpad aan de westzijde van het kanaal, tussen de Otegemstraat en de Avelgemstraat. Er zullen signalisatieborden worden geplaatst om de omleiding aan te kondigen. (GJZ)