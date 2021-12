Aanhangers Animal Rights strelen kerstkalkoenen: “Kies voor een plantaardig alternatief”

Mensen van Animal Rights voerden vannacht actie aan de toegangsweg tot vleesverwerkend bedrijf Volys in Lendelede. “We vragen hiermee aandacht voor het leed van de kerstkalkoenen”, zegt campagnecoördinator Els Van Campenhout.

Een 20-tal aanhangers van de dierenrechtenorganisatie Animal Rights vatte post op de toegangsweg langs de Kortrijksestraat. De actie verliep in alle stilte. “Het is dan ook een serene wake”, zegt coördinator Van Campenhout van Animal Rights. “De actie verloopt in overleg met de gemeente en de politie. Met de wake willen we aandacht vragen voor het leed van de kerstkalkoenen. Het korte bestaan van de kalkoenen eindigt in angst en stress. Met onze actie tonen we de lijdende individuen achter de kerstkalkoenen op tafel.”

Een vrachtwagen geladen met kalkoenen draaide rond 23.30 uur de parking op en hield een kwartier halt. De chauffeur opende de zeilen waarop de actievoerders de kalkoenen filmden en ze ook aaiden. “Door de mensen te laten meekijken via livestreams, foto’s en video’s, willen we benadrukken dat de foto’s van mooie, gezonde en gelukkige dieren op vleesverpakkingen niet overeenstemmen met de realiteit. De dieren lopen niet gelukkig rond in een weide. Ze zijn vaak vuil, hebben wonden en zien het licht nauwelijks voordat ze aan het slachthuis geraken”, klinkt het.

Animal Rights wijst ook op een vroegtijdige dood van de dieren in de stallen. “Te wijten aan diverse problemen op gebied van welzijn en gezondheid. En vlak voor de slacht wordt het ongelofelijk dichtbevolkt in de stallen, waardoor de bewegingsruimte beperkt wordt. Dieren die in slechte gezondheid zijn kunnen water en voer mogelijk niet meer bereiken en lijden honger en dorst”, zegt Els Van Campenhout nog. “We roepen dan ook op om deze kerst te kiezen voor plantaardige alternatieven en de kerstkalkoen van tafel te laten.”