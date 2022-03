Aangrijpend verhaal van Torhoutse duatlonbroers Vansteelant op televisie

Na de wielerwedstrijd Strade Bianche toont de VRT op zaterdag 5 maart om 16.50 uur op Eén het aangrijpende verhaal van Benny en Joerie Vansteelant. De twee Torhoutse broers waren jarenlang de absolute wereldtop in de duatlon. Centraal in de documentaire staat Joerie, die vertelt over zijn eigen sportloopbaan, maar vooral over de vlijmscherpe pijn die de dood van Benny in september 2007 heeft veroorzaakt.

Joerie (39) zal na bijna 15 jaar voor het eerst open op televisie praten over het overlijden van zijn oudere broer Benny. Hij vertelt hoe zijn familie moeizaam met het verlies moest leren omgegaan en hoe het drama zijn eigen levensverhaal heeft bepaald. Het resultaat is een ingetogen en beklijvend portret door sportjournalist Ruben Van Gucht met de stem van Koen De Bouw en muziek van pianist en componist Jef Neve.

Benny was naast topsporter ook uitstekend student

Benny, die nog thuis bij zijn ouders Freddy Vansteelant en Rosanne Borra in de Viereikenstraat op de grens van Torhout met Lichtervelde woonde, had naast zijn jongere broer Joerie nog een zus Saskia (nu 42). Hij was met zijn ijzeren karakter en immense wilskracht niet alleen een fenomenale sporter, maar ook een uitstekende student. In 1998 studeerde hij met grote onderscheiding af aan de Gentse universiteit als master in de geografie, wat hem de prestigieuze prijs Studie en Topsport opleverde.

Benny heeft de duatlon, de pittige combinatie van fietsen en hardlopen, op de internationale kaart gezet, hoewel de mediabelangstelling voor zijn sport relatief beperkt bleef. Bijna dag op dag tien jaar vóór zijn dramatische dood boekte hij zijn eerste grote triomf als atleet: op 13 september 1997 werd hij in Spanje wereldkampioen duatlon bij de juniores. Bij de elite werd hij tussen 2000 en 2007 liefst achtmaal wereldkampioen, viermaal op de korte en viermaal op de lange afstand. Hij behaalde in die periode ook vijf Europese titels en boekte 25 Powerman-zeges. Niemand deed ooit beter.

Een kind verliezen, is de hel, ellendiger dan ellendig

Op zaterdagmorgen 8 september 2007 werd Benny op het kruispunt van de Torhoutstraat met de Noordabeelstraat in Gits tijdens een fietstraining door een auto aangereden. Nochtans bevond de sporter zich op een voorrangsweg. Hij liep zware verwondingen op, maar leek vlot te zullen herstellen. Hij mocht zelfs vrij vlug de dienst Intensieve Zorgen van het ziekenhuis in Roeselare verlaten en was naar een gewone kamer verhuisd, toen hij op 14 september totaal onverwacht aan een longembolie overleed. Hij werd maar 30 jaar.

Geleidelijk verzacht de tijd de wonden wel een beetje, maar ze helen? Dat kan gewoon niet

Voor zijn familie, vrienden en supporters stond de wereld stil. “Een kind verliezen, is ondraaglijk”, getuigen zijn ouders Freddy (67) en Rosanne (65). “Vanaf de zijlijn kan niemand zich die steken in je hart voorstellen. Het is de hel. Een ander woord bestaat er niet voor. Je voelt je ellendiger dan ellendig. Geleidelijk verzacht de tijd de wonden wel een beetje, maar ze helen? Dat kan gewoon niet.”

Papa Freddy Vansteelant en mama Rosanne Borra bij de kamershoge foto van hun overleden zoon Benny in de living van hun huis: “Een kind verliezen, is de hel.” © Johan Sabbe

Enkele maanden vóór zijn overlijden was Benny nog maar eens Europees kampioen geworden en een maand na het fatale ongeval zou hij in de Verenigde Staten voor een nieuwe wereldtitel gaan. Weinig kans dat een andere duatleet hem van winst zou houden. Maar een auto die geen voorrang verleende, deed dat helaas wel.

Joerie als topsporter in de voetsporen van zijn broer

Hoe zwaar aangeslagen ook, zijn broer Joerie, die intussen ook als sporter in de duatlonwereld actief was, zorgde een kleine maand later postuum voor het ultieme eerbetoon. De pijn en het verdriet wekten zoveel adrenaline bij hem op dat hij in het Amerikaanse Richmond voor het eerst wereldkampioen bij de elite werd in de discipline waarin Benny zo lang heer en meester was geweest. Het zou voor Joerie niet bij die ene titel blijven. Hij behaalde in zijn loopbaan als topsporter in totaal drie wereldtitels bij de beloften en vijf bij de elite. Op het einde van zijn carrière stapte hij nog over op de triatlon, maar uiteindelijk zette hij in augustus 2015 een punt achter elf jaar profsport.

De start van de Houtland Duatlon in 2005 in het eigen Torhout. Tussen Joerie (met borstnummer 3) en Benny (met nummer 1) staat Armand van der Smissen (met nummer 29), toen een ijzersterke Nederlandse duatleet. Helaas zou de Houtland Duatlon later de… Memorial Benny Vansteelant worden. © Johan Sabbe

Joerie organiseerde een aantal edities van de Memorial Benny Vansteelant, een duatlon in zijn thuisstad Torhout, maar de editie van 2019 werd bij gebrek aan voldoende deelnemers in extremis afgeblazen en kende voorlopig geen vervolg meer.

Wel herinnert het stedelijk sportstadion aan een van de grootste sporters die Torhout ooit gekend heeft. Dat stadion werd in 2008, met het goedvinden van Benny’s ouders, door het stadsbestuur naar Benny Vansteelant genoemd.