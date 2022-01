Aangeworven deskundige ‘Klimaat en natuur’ kan verandering brengen: “Is huidige klimaatplan wel ambitieus genoeg?”

Van bij de aanvang van de legislatuur had burgemeester Doutreluingne de mond vol van acties ten goede van het klimaat. Dit resulteerde in een heus klimaatplan. Maar is het ambitieus genoeg? Voor Groen alvast niet.

Hoewel de legislatuur halfweg is, is het lokaal klimaatplan pas van toepassing van 2020 om te landen in 2030. “Ondanks dat wij amper twee jaar ver zijn, werden al belangrijke zaken gerealiseerd”, begint de burgemeester.

Alles opsommen zou ons te ver leiden maar als voornaamste items noemt Doutreluingne o.a. de bosuitbreiding met een al vergunde oppervlakte van 13,05 ha en zonnepanelen die geplaatst werden op openbare gebouwen zoals het Gemeentepunt en het wzc Sint-Amand. “Verder is er het nieuwe parkeer- en circulatieplan met de invoering van een fietszone, de deelmobiliteit zowel voor personenwagens als voor fietsen en de autoluwe zondagen die zullen ingevoerd worden vanaf april 2022.”

Ontharding

De ontharding werd ingezet door de ondertekening van het regionaal plan op initiatief van Leiedal. “Een eerste project werd gerealiseerd aan koffiebar El Dorado. Voor private eigendommen wordt voor elke omgevingsvergunning een screening toegepast met het oog op minimale verharding en waterdoorlatende opritten. We hebben ook sterk ingezet op extensief groenbeheer, o.a. met de campagne ‘Maai Mei Niet’. Het biodiversiteitscharter werd geactualiseerd en in 2022 zetten we in op bloemenweides.” De burgemeester merkt ook op dat gewerkt wordt aan de opmaak van een open ruimteplan i.s.m. met Kortrijk om de open ruimte in onze gemeente maximaal te vrijwaren. “Dit is echter nog maar een greep van wat we realiseerden. We hebben dus na amper twee jaar een groot deel van het lokaal klimaatplan uitgevoerd”, besluit Marc Doutreluingne.

Voor Yves De Bosscher, fractieleider van Groen, mag het allemaal wat meer zijn. “Bij de start van de legislatuur werd een promo-klimaatplan opgemaakt. Er werden acties in het meerjarenplan opgenomen, wat een belangrijke stap vooruit was ten aanzien van de vorige beleidsperiodes.”

Te zwak

Toch zijn volgens De Bosscher de ambities te zwak. “De budgetten voor klimaatacties zijn eerder beperkt en niet bedoeld voor voorbeeldstellende acties. Twee deelwagens voor een uitgestrekte gemeente is veel te weinig om deelmobiliteit echt een kans te bieden”, geeft hij als voorbeeld.

“Men beloofde een effectieve bosuitbreiding met 20 ha tegen 2025. Nu spreekt men over ‘geplande hectaren in uitbreiding’ en er zijn nooit zoveel nieuwe verkavelingen goedgekeurd als nu. Onze burgemeester zal de geschiedenis ingaan als deze die het open karakter van Zwevegem heeft tenietgedaan.”

Maar hij besluit positief. “Er is pas een deskundige ‘klimaat en natuur’ aangeworven. Alle remmen los nu en volop gaan voor echte verandering. Er zijn hoopvolle initiatieven genomen, maar het zal meer moeten zijn willen we onze engagementen zoals deze genomen in het Burgemeestersconvenant waarmaken.” (GVZ)