Aangetroffen bidons in gracht in Leke vermoedelijk weggewaaid van erf

De hulpdiensten werden dinsdagavond opgeroepen naar de Laagvlaktestraat in Leke waar een passant bidons had aangetroffen in de gracht. Aanvankelijk werd gedacht aan mogelijke chemische substanties, maar dat bleek niet het geval te zijn.

Het was een passant die rond dinsdagavond rond 22 uur passeerde in de landelijke Laagvlaktestraat in Leke en de bidons zag liggen. Het bleek om twee gele bidons te gaan die aangetroffen werden in het water van de gracht. Op de zijkant van de bidons hing een sticker.

Het ging om bidons met een inhoud van 10 liter waarvan één leeg was, maar de ander nog een vloeistof bevatte. In het water zelf werd ook een verontreiniging gezien. Zowel de brandweer van Leke als de politie gingen ter plaatse. “Bij onze aankomst had de brandweer de bidons al uit het water gehaald en gecontroleerd”, zegt Kris Huysentruyt van politiezone Polder. “Aanvankelijk werd bij de melding gedacht dat er een chemische substantie in zou kunnen zitten, maar uiteindelijk bleek de inhoud onschuldig te zijn. Vermoedelijk ging het om twee zo goed als lege bidons die door de wind van op een erf zijn weggewaaid of door een passant verloren zijn. Ze werden opgeruimd.” (JH)