Aangepaste digitale brochure maakt Brugge toegankelijk voor blinden en slechtzienden

Een jaar na de publicatie van de brochure ‘Oooh! Brugge, toegankelijk voor iedereen’ stelt Visit Bruges de digitale versie voor. De fysieke brochure werd door een gespecialiseerd adviesbureau omgevormd naar een webpagina die makkelijk bruikbaar is voor blinden en slechtzienden. Hierdoor kunnen deze bezoekers de volledige brochure toegankelijk online lezen.

Voor bezoekers met een handicap is het belangrijk dat zij zich degelijk kunnen informeren over alle aspecten van een toeristisch bezoek, zowel voor als tijdens hun verblijf in de stad. Visit Bruges heeft daarom al sinds 2016 een brochure die een handige en inspirerende leidraad wil zijn voor deze doelgroep.

Webpagina

Schepen van Toerisme Mieke Hoste legt uit: “Begin 2023 stelden we de derde editie van de brochure voor. Tot nu toe konden blinden en slechtzienden de brochure onvoldoende zelfstandig lezen, maar daar brengt deze webpagina verandering in.”

“De volledige inhoud van de fysieke brochure is nu online ontsloten, in de digitale huisstijl van Visit Bruges. We deden daarvoor beroep op het bureau Eleven Ways, dat gespecialiseerd is in Inclusive Design en digitale toegankelijkheid.”

Op maat

De webpagina is op maat gemaakt voor mensen met een visuele beperking. Volgens Mieke Hoste is de webpagina gebouwd in functie van gebruik door blinde en slechtziende mensen: “Bij Eleven Ways waren we in goede handen. Het bureau is gecertificeerd webbouwer door Anysurfer, wat spreekt voor de toegankelijkheidsvaardigheden en expertise.”

“Voor de doelgroep is het namelijk belangrijk dat de afbeeldingen voldoende groot zijn en de teksten leesbaar met een schermlezer. Een ziende persoon ziet het niet, maar de webpagina zit vol met beschrijvende alt-teksten voor foto’s en andere grafische elementen.”

“De webpagina is ook gestructureerd met kopteksten en bevat ruim 150 interne hyperlinks zodat gebruikers makkelijk kunnen navigeren en snel vinden wat ze nodig hebben. Daarbovenop zijn er nog eens tientallen hyperlinks die naar externe websites gaan, zoals musea en logies.”

“Op deze pagina ligt minder nadruk op de vormgeving, maar eerder op de leesbaarheid. Voor mensen met een visuele handicap is dit een zeer toegankelijke webpagina, die ze zelfstandig kunnen gebruiken. En daar gaat het om.”

Digitale toegankelijkheid

Inzetten op digitalisering en inclusieve toegankelijkheid zijn twee prioritaire actiepunten in de toerismestrategie van de Stad Brugge. Bovendien moeten websites van overheidsinstanties voor iedere gebruiker toegankelijk zijn. Schepen van Welzijn Pieter Marechal benadrukt: “Digitale toegankelijkheid is net zo belangrijk als fysieke toegankelijkheid.”

“Iedereen moet een website zelfstandig en gelijkwaardig kunnen gebruiken. Met deze webpagina in vier talen kunnen bezoekers met een visuele handicap alle info op hun eigen vertrouwde computer of smartphone raadplegen.”

“Net als bij de fysieke brochure werden ook voor deze webpagina de handen ineen geslagen. Visit Bruges werkte opnieuw samen met de toegankelijkheidsambtenaar van Stad Brugge en de Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap. Een aantal ervaringsdeskundigen testte de webpagina uit tijdens het bouwproces en met hun feedback werd maximaal rekening gehouden door Eleven Ways.”

Meer dan een wandeling

De toegankelijkheidsgids is opgebouwd rond een toegankelijke wandeling in de binnenstad, maar bevat ook praktische info en tips om een bezoek voor te bereiden. Onderweg krijg je info over toegankelijke musea, bezienswaardigheden, cafés, restaurants en openbare toiletten die op of nabij de route liggen.

Ook een overzicht van erkende logies met een toegankelijkheidslabel van Toerisme Vlaanderen, praktische uitleg over beschikbare zorg en hulpmiddelen plus tips rond vervoer en parkeren komen aan bod.

De digitale versie van de brochure ‘Oooh! Brugge, toegankelijk voor iedereen’ voor mensen met een visuele beperking is beschikbaar in vier talen (NL FR DE EN) via de website van Visit Bruges: https://www.visitbruges.be/nl/plan-je-bezoek/toegankelijkheid