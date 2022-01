Aandeel van rusthuisketen Orpea zet duikvlucht voort

De koers van het aandeel Orpea zette woensdag zijn duikvlucht voort. Het Franse bedrijf, één van de grootste rusthuisuitbaters in Europa met ook vestigingen in onze provincie en Komen én Waasten, is in opspraak gekomen door een boek dat mistoestanden in Franse rusthuizen aanklaagt. De directie ontkent de verhalen en overweegt juridische stappen, maar dat kan de onrust niet stoppen.

De koers van het aandeel Orpea zakte met nog eens met 21 procent. Sinds maandag, toen Le Monde belastende fragmenten uit het boek publiceerde, verloor het al 47 procent. Orpea heeft een 60-tal vestigingen in België, waaronder ook in onze provincie en in Komen en Waasten.

Onderzoekscommissie

De baas van het bedrijf, Jean-Christophe Romersou, moet zich verantwoorden bij de bevoegde minister. De Franse socialisten vragen zelfs een onderzoekscommissie.

Intussen zegt de journalist en auteur van het boek dat hij tijdens zijn onderzoek werd benaderd om het verhaal niet te publiceren, “in ruil voor een som van 15 miljoen euro”. Ook dat ontkent Orpea.