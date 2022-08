Aan vooravond IJzerwake legt vredescollectief bloemen neer aan gedenktegen verzetshelden in Ieper

Aan de vooravond van de IJzerwake in Ieper heeft een vredescollectief zaterdag bloemen neergelegd aan het gedenkteken voor verzetshelden van WO II. Daarmee willen ze enkel een vredesboodschap uitdragen klinkt het. “Dit is géén provocatie maar een teken dat in deze geschiedenisrijke stad enkel vredesboodschappen tellen”, zegt Ellen De Soete van de 8 mei-coalitie.

Al wekenlang is er onrust in Ieper, de Vredesstad. Morgen wordt op Steenstrate de jaarlijkse IJzerwake gehouden, aan het Gebroeders Van Raemdonck-monument. Vrijdag wilden de initiatiefnemers voor het eerst ook een Frontnacht houden, met optredens. Toen bekend werd dat groepen die er zouden optreden neonazistische banden zouden hebben werd het festival verboden.

Intussen raakte bekend dat de organisatie op Telegram groepen toch zou oproepen om naar de IJzerwake te trekken. Er wordt gevreesd dat er alsnog heel wat neonazistische groepen aanwezig zullen zijn. De 8 mei-coalitie, een initiatief van Ellen De Soete, dochter van een verzetsstrijder, hield zaterdag een tegeninitiatief in Ieper.

Enkel vrede

“Wij maken ons ongerust voor de opkomst van extreemrechts”, zegt De Soete. “De stad Ieper verbood Frontnacht terecht maar de vrees staat dat zondag alsnog haatdragende boodschappen worden verspreid. We willen dat de stad dit grondig controleert. In deze Vredesstad is geen plaats voor haat, racisme of neonazisme. Wij leggen hier bloemen neer aan het gedenkteken van de verzetshelden uit WO II. Onze boodschap is er enkel een van vrede en is er zeker niet om te provoceren. Het is eerder een wake up-call naar de beleidsmensen.”

Ontsnapt uit trein naar Birkenau

De opvallendste aanwezige van het vredescollectief was de 91-jarige Simon Gronowski uit Brussel. “In 1943 werd ik vanuit Mechelen op de trein gezet naar het concentratiekamp van Birkenau”, zei Simon aan het gedenkteken. “Ik kon uit de trein ontsnappen toen ik elf jaar oud was en kon onderduiken. Mijn moeder en zus hadden geen geluk en stierven in de gaskamer. Ook mijn vader overleed korte tijd later. Het heeft me getekend voor het leven. Ik kan niet begrijpen dat een stad als Ieper in eerste instantie goedkeuring gaf voor Frontnacht. Er is nergens plaats voor haat. Wie dit predikt weet niet welke gruwel er was in WO II.”

Waarschuwing voor organisatie

Burgemeester van Ieper Emmily Talpe (Open Vld) kwam bij de bloemneerlegging een kijkje nemen. “Vredesboodschappen als deze moeten altijd kunnen”, zegt ze. “Het was ook een klein initiatief. “We hopen dat ook deze editie van de IJzerwake in rust kan verlopen, zoals voorheen. Het is de organisatie die hiervoor de verantwoordelijkheid draagt en we zullen niet toelaten dat de orde verstoord wordt. Ze riskeren niet alleen sancties morgen en in de nasleep maar ook hun vergunning voor de editie volgend jaar.”

(JH/EF)