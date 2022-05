Aan tafel schuiven bij Vive Le Vélo? Het kan straks!

Karl Vannieuwkerke trekt er deze zomer weer op uit met Vive Le Vélo. Elke avond nodigt hij wielrenners, experten en bekende liefhebbers uit. Voor het eerst nodigt hij straks ook vier onbekende Vlamingen uit. En jij kan er één van zijn.

Voor koersliefhebbers is het telkens een vaste afspraak in de zomer. Met een goed glas wijn fileert Karl Vannieuwkerke de Tour de France aan de hand van boeiende gesprekken met bekende gasten aan zijn befaamde tafel van Vive Le Vélo. Voor het eerst geeft de presentator ook de kans aan onbekende Vlamingen om mee aan tafel te schuiven. Er zijn vier plaatsjes, van 1 tot 31 juli, tijdens de live-uitzending.

(West-)Vlaamse koersliefhebbers gezocht! © VRT

Enige voorwaarde is dat je wel iets van koers kent. Zelf nog gekoerst, een bekende coureur als familielid of zelf een vat vol koersverhalen? Dan kan je via de site van Sporza inschrijven. Maak een video van maximaal 1 minuut waarin je jezelf voorstelt en hen ervan overtuigt dat jij die gast moet zijn. Wie weet schuif jij straks aan tafel…

Inschrijven kan hier.