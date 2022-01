Aan het kanaal achtergelaten brommer blijkt niet van drenkeling te zijn

Een passant merkte zaterdagochtend omstreeks 9.30 uur een brommer langs de Zuidkaai op. Het voertuig stond heel dicht bij het kanaal.

De brandweer werd opgeroepen omdat de bestuurder van de brommer mogelijks in het water was terechtgekomen. Na controle van de nummerplaat en de identiteit van de bestuurder werd duidelijk dat de bestuurder, een 46-jarige man uit Roeselare, ’s nachts een ongeval had gehad.

De man uit Roeselare was in de nacht van vrijdag op zaterdag ten val gekomen met zijn brommer. Hij werd daarna lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis. Na het voorval bleef de brommer lichtbeschadigd achter op de plaats van het ongeval.