Aan de vooravond van straffe stunt: wat drijft Matthieu Bonne? “Ik ben eerst avonturier, dan pas atleet”

Matthieu Bonne (29) uit Bredene zit zelden om een straffe stunt verlegen, maar maandag pakt hij opnieuw uit met een vrijwel onmogelijke uitdaging: het wereldrecord van 3.590 kilometer fietsen op 7 dagen tijd verbreken. En daar blijft het niet bij. Dit jaar wil hij nog meer wereldrecords breken. “Laat ze mij maar zot verklaren. Ik ben gewoon iemand die zijn droom najaagt.”

Zijn moeder had naar eigen zeggen al schrik dat hij als baby uit de wieg zou kruipen en sindsdien heeft ze al een paar slapeloze nachten overgehouden aan haar zoon. Want Matthieu Bonne, redder in het Brugse zwembad, drijft zijn rusteloosheid tot het uiterste in zijn duursporten. Op zijn eentje bergen beklimmen, letterlijk het land rondfietsen of het Kanaal overzwemmen… Bonne draait er de laatste jaren zijn hand niet voor om.

Nadat hij vorig jaar acht triatlons afwerkte op acht dagen tijd op acht (Canarische) eilanden, staat hij alweer voor een opdracht waarvan zelfs hij niet zeker weet of hij het haalt. In de woestijn van Arizona wil hij het wereldrecord van 3.590 kilometer verbreken in zeven dagen tijd. Stiekem droomt hij zelfs van de kaap van 4.000 kilometer. Om een idee te geven hoe ver dat precies is: dat is fietsen vanaf de Markt van Roeselare tot aan de Eifeltoren. En terug. In één dag. En dat zéven dagen aan een stuk. Klinkt gestoord? Dat is het ook. Zeker als je weet dat hij in een ideaal scenario per dag slechts 3,5 uur overhoudt om te stretchen, een ijsbad te nemen, iets te eten en daarna te slapen.

Training van 1.000 kilometer

Het is overigens de eerste keer dat hij zonder een trainer werkt, simpelweg omdat zijn profiel zo uniek is: hij is méér dan een duursporter. Hij is het type dat een onuitputtelijk uithoudingsvermogen heeft, en zelfs sterker lijkt te worden naarmate hij dieper gaat. Om maar een voorbeeld te geven: begin dit jaar hield hij een training door van Zwitserland naar Bredene te fietsen, goed voor 1.000 kilometer in twee dagen. Al past die in het rijtje van uitdagingen want hij forceerde het zonder extra hulp, door de vrieskou en constant met de wind op kop.

Matthieu staat voor een waanzinnige uitdaging: 3.590 kilometer fietsen op zeven dagen tijd. © Stefanie Reynaert

Dé vraag die dan ook bij iedereen opkomt: wat bezielt iemand om zoveel te vragen van lijf én geest? “Mijn doel is een van de beste ultrasporters te worden”, stelt Matthieu onomwonden. “Maar in de eerste plaats doe ik dit uit liefde voor de sport en de natuur. De tweede, heel belangrijke reden is dat ik mensen wil inspireren. Dat is de laatste jaren erg gegroeid. Mensen die laten weten dat ze door mij hun grenzen verleggen… dat is het mooiste compliment dat je mij kan geven. Of ik zelf een voorbeeld heb? Als basketbalfan keek ik erg op naar Michael Jordan, maar nog belangrijker is mijn opa. Hij is mijn grootste motivatiebron. Hij was vroeger ook heel sportief, en heeft in zijn leven veel obstakels overwonnen. Zowel fysiek als op andere vlakken.”

Logistieke ondersteuning

“Wat ik doe, zie ik een beetje als een soort vuur, waar mensen gaandeweg wat hout op leggen. Mijn doel is gewoon om te léven. De meeste mensen beseffen niet dat we nú leven, dat er geen enkele reden is om te wachten tot morgen of later. Waarom zou je alles uitstellen? Laat ze mij maar zot verklaren. Ik ben gewoon iemand die zijn droom najaagt. En ik ben in de eerste plaats een avonturier, en dan pas een atleet. Ook straks in Arizona ga ik weer zotte dingen meemaken en zien. En dat kan niet zonder een goede logistieke ondersteuning. Mijn stiefpapa gaat mee, net als mijn moeder, mijn vriendin, een vriend en mijn projectmanager. Die steun is onmisbaar, net als die van mijn werkgever. LAGO is ook mijn hoofdsponsor. Dankzij andere sponsors als Bavet en Sportzot kan ik mijn droom realiseren.”

En hij heeft er nog een pak. Nog dit jaar wil hij de aanval inzetten op nog enkele andere wereldrecords, en wil hij ook uitpakken met sportkampen. “En daar blijft het dit jaar niet bij”, klinkt het mysterieus.