Aalbeke feest ontpopt zich in derde editie tot weekendfestival: “Dankzij ruim sponsorbudget is het programma helemaal gratis”

Aalbeke Feest is van vrijdag 6 tot zondag 8 mei aan de derde editie toe. “We begonnen in 2018 met één dag, in 2019 waren het twee dagen en nu hebben we een programma voor een volledig weekend”, vertelt Dieter D’Alwein van Aalbeke Feest (AF).

Het feest werd verplaatst van september naar mei. “Vroeger waren er in Aalbeke ook twee kermissen. We begonnen met ons feestprogramma in 2018 omdat de feesten in september in Aalbeke wat begonnen te minderen, maar we verplaatsen nu ons festivalprogramma en houden nu de septemberkermis voor de verenigingen. Wij doen er wel de coördinatie en het technische.”

Aalbeke Feest krijgt nu ook een programma voor drie dagen op de parking bij de kerk die zo’n 1.500 mensen aankan. “Er was ook wel veel opbouwwerk voor één dag. Dankzij een ruim sponsorbudget kunnen we het programma gratis aanbieden. Ook de lokale handelaars hebben ons enorm gesteund.”

In openlucht

Hoewel er twee jaar niets kon georganiseerd worden, zat het bestuur van AF niet stil. Er werden met Tom Anthone en Margot Deloose twee jonge bestuursleden aangetrokken en in 2019 werd een vzw opgericht. “Het is de eerste keer dat we nu onder de vzw zullen werken.”

Aalbeke Feest vindt plaats in openlucht. “Indien slechte weersomstandigheden aangekondigd worden, kunnen we in nood zorgen voor overkapping. Hopelijk is dat niet nodig.”

Ook aan de mindervaliden werd er gedacht met een mindervalidentoilet op het terrein.

Zo’n 30 vrijwilligers – velen uit verenigingen – ondersteunen ons voor de bardienst. De aspi’s van de Chiro wassen de recuperatiebekers het hele weekend af.

Er zijn doorlopend foodtrucks met braadworsten, frietjes, wraps, nacho’s, ijsjes en wafels.

“Op vrijdag 6 mei brengen we vanaf 19 uur een programma met One Fuse, T-Pulse&Clyde, Bonnes Muziekcarrousel en als afsluiter Gunter D. Van Studio Brussel.”

De zaterdag- en zondagnamiddag is er telkens van 14 tot 18 uur kinderanimatie. “Door de werken kunnen we de kinderanimatie dit jaar niet organiseren in de kerkomgeving, en verhuizen we naar Aalbekeplaats, bekend als het Horecaplein.”

Voor de kinderen zijn er zeepbellen, grime, een circusdorp, gekke kapsels en springkastelen, waaronder een springkasteel van 21 meter lang. Er staan net als in september ook kermiskramen. De Moeskroensesteenweg is voor de gelegenheid verkeersvrij tussen de Berg- en de Knokstraat.

Drankje voor mama’s

Op zaterdagavond is er een programma op het podium met Sister May, de plaatselijke groep Idiots met Luc Dufourmont en Queen coverband ‘Mother Mercury’. DJ De Man van Atlantis is er doorlopend.

Zondag lopen de Skullfuckers rond vanaf 11.30 uur. Er is een drankje voor de mama’s – het is moederdag en vanaf 17 uur kan je genieten van de groep ‘Gratis Vat’. Om 19 uur wordt er afgesloten met Green Onions. “We sluiten op zondagavond af omstreeks 21.30 uur.”