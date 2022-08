95ste IJzerbedevaart onderzoekt Vlaamse identiteit: Haalt Vlaanderen 2030?

Terwijl de IJzerwake en het festival Frontnacht de voorbije weken voor heel wat commotie zorgden, maakt men zich in Diksmuide stilaan op voor de 95ste IJzerbedevaart. Het wordt een editie met één centrale vraag en enkele voorzichtige pogingen tot antwoord.

De eerste IJzerbedevaart vond plaats in 1920; toen trok men naar het graf van Renaat De Rudder, een Vlaamse soldaat, priester en oorlogsvrijwilliger die in 1917 in Merkem was gesneuveld – hij werd een van de IJzersymbolen. Nu, meer dan honderd jaar later, start de IJzerbedevaart onder de titel ‘Haalt Vlaanderen 2030?’

“Die vraag gaat niet over de staatsstructuur, maar over het feit dat er al verscheidene jaren over een staatshervorming gesproken wordt”, zegt conservator Peter Verplancke. “In de jaren 70 bezongen Vlaamse zangers hun liefde voor en trots op Vlaanderen – denk maar aan ‘Vlaanderen mijn land’ en ‘Ik ben een Vlaamse jongen’. Mensen hadden de Vlaamse Leeuw om hun schouders, een Vlaams Leeuwtje aan hun fiets, een sticker op hun auto… Toen werd dat cultureel aanvaard.”

Wat is er misgelopen?

“Wanneer men dat echter nu doet en bijvoorbeeld de Vlaamse vlag laat wapperen, wordt men als extremist bekeken. Dus is onze vraag: wat is er misgelopen? Dat zorgt er net voor dat jonge mensen zich afzetten tegen Vlaanderen, het gevoel hebben niet meer Vlaams te durven zijn. Het extreme moet plaatsmaken, om weer het Vlaams zijn te durven uitdragen. Wat moet er veranderen om de Vlaamse identiteit opnieuw aantrekkelijk te maken?”

Wat moet er veranderen om de Vlaamse identiteit weer aantrekkelijk te maken?

De bedevaart zal dan ook starten met een vraagstelling. “Verre oorlogen tonen vandaag ook in onze Europese nabijheid hun gruwelijke ontmenselijking”, vult directeur Peter Mouton aan. “De voedingsbodem voor groeiende ongelijkheid is onzekerheid en geen gehoor vinden. De vzw Aan de IJzer observeert, wikt en weegt, en formuleert oplossingen die naar een inclusief Vlaanderen leiden. Het is tijd om kleur te bekennen over het soeverein én solidair invullen van de samenleving met vrede, vrijheid en verdraagzaamheid. De vraag wordt gesteld naar wat er moet veranderen, om dan te eindigen met positieve antwoorden. Tussen het begin en einde worden stukjes antwoord aangereikt door een aantal jongeren, mensen uit de Vredesbeweging en mensen uit de culturele sector.”

“Na een korte terugblik naar honderd jaar geleden wordt dan de bedevaart naar het graf van Renaat De Rudder aangevat. Daar worden zijn woorden ten gehore gebracht. Afsluiten wordt traditioneel gedaan met de bloemenhulde in de crypte.”

De 95ste IJzerbedevaart vindt plaats op zondag 4 september om 11 uur. Bijwonen kan via het inschrijvingsformulier op www.museumaandeijzer.be/nl/inschrijving-95 ste-ijzerbedevaart.