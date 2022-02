91 Poperingenaars meer dan vorig jaar

Op 31 december 2021 woonden er 19.777 Poperingenaars in de Hoppestad. In vergelijking met eind 2020 (19.686) is het bevolkingscijfer gestegen met 91 inwoners. Tien jaar geleden, in 2011, telde Poperinge nog 19.987 inwoners.

Er werden vorig jaar 156 Poperingse baby’s geboren. Dit zijn 30 geboorten minder dan in 2020. 236 inwoners zijn ons ontvallen, van wie ongeveer de helft gestorven is in Poperinge (122) en de andere helft in een andere (buur)gemeente of in het buitenland (114).

In 2020 zagen we een opvallend grote stijging in het aantal overlijdens ten gevolge van de covidpandemie. Er werden toen 300 overlijdens geregistreerd. In 2021 overleden er dus 64 inwoners van de stad minder in vergelijking met 2020.

“Als we kijken naar de natuurlijke bevolkingsgroei merken we hier een negatief saldo. Er sterven meer mensen dan dat er geboortes zijn. Sinds 2012 kent Poperinge een natuurlijke bevolkingsafname. In de jongste tien jaar werden er jaarlijks gemiddeld 181 kindjes geboren, terwijl er gemiddeld 216 mensen stierven. Er zijn in 2021 dus opvallend minder kinderen geboren dan gemiddeld in de jongste vijf jaar, maar helaas ook ongeveer 10 procent meer mensen gestorven dan gemiddeld in de jongste jaar. Deze oversterfte is waarschijnlijk het gevolg van de covidpandemie”, aldus schepen van Burgerlijke Stand Loes Vandromme (CD&V).

In 2021 zijn er 171 personen meer aangekomen in Poperinge dan er vertrokken zijn. Voor het vijfde jaar op een rij is het verschil tussen het aantal aankomsten en het aantal vertrekkers positief. “Hier zien we dus een belangrijke kentering. In 2015 noteerden we nog een netto verlies 177 personen”, geeft Loes Vandromme mee.

“We merken dat ongeveer 85 procent van de vertrekkers uit Poperinge ergens anders in West-Vlaanderen gaat wonen en ongeveer 64 procent van het totaal aantal vertrekkers binnen België een nieuwe woonplaats kiest in de Westhoek. 84 procent van de nieuwe Poperingenaars komt uit een andere West-Vlaamse gemeente. 65 procent van de nieuwe mensen die in Poperinge komen wonen, waren eerder al inwoner van de Westhoek. De regionale woningmarkt blijft dus hier een grote rol spelen en daar zetten we met dit bestuur op in”, geeft schepen Vandromme verder aan.

Er was in 2021 dus een natuurlijke bevolkingsafname in Poperinge, maar dat verlies wordt ruimschoots gecompenseerd doordat meer mensen in Poperinge kwamen wonen, dan dat er vertrokken.

Corona had ook een grote impact op het aantal huwelijken in Poperinge. In 2021 werden er in Poperinge 57 huwelijken voltrokken. 58 keer werd een wettelijke samenwoning aangegaan en 23 keer werd die beëindigd.

“We registreerden opvallend veel meer beëindigingen van wettelijke samenwoningen. Het stadsbestuur wil verder inzetten op de analyse van de bevolkingscijfers en de samenstelling van de bevolking, want dat kan ons veel leren over de toekomst”, besluit schepen Loes Vandromme. (AHP)