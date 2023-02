900 kinderen vieren carnaval en vormen samen het cijfer 900

Meer dan 900 kinderen kwamen op vrijdag 17 februari samen op het evenementenplein aan de Vlaskouter in Kuurne. De leerlingen waren vertrokken in stoet doorheen Kuurne van aan hun school rond een uur ‘s middags en kwamen allemaal samen om halftwee. En toen begon het feestje. Dat het fris en winderig was, mocht niet deren. De kinderen glunderden.

Jan Vanwynsberghe, directeur van VBS Sint-Michiel, was de enthousiaste presentator van dienst en zong vrolijk mee.

De kinderen kwamen van de zes basisscholen (het derde tot en met het zesde leerjaar) en van de eerste graad van Spes Nostra. 900 in totaal! De kinderen die hun best gedaan hadden om mooi verkleed te zijn in het thema 900 kregen elk een brilletje van 900 jaar Kuurne. Er werd gezongen, gesprongen en gedanst op de vrolijke muziek die luid weerklonk over de weide.

900 kinderen voor 900 jaar Kuurne. © ADM

De 900 kinderen deden samen ook een leuke flashmob op het liedje ‘Vuurwerk’ van Camille waar ook alle leerkrachten aan meededen, “Want mijn hart zei oo-ooh, maar mijn hoofd zei nee-ee-ee. Daarna gingen alle kinderen verspreid op een aangegeven plaats staan om zo samen het getal ‘900’ te vormen. En toen begon de krokusvakantie! (Anne De Meester)