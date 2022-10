90-tal Heulenaars geven bloed

Net geen 100 Heulenaars zakten dinsdag af naar OC De Vonke om bloed te geven. Op dinsdag 18 oktober kan de Kortrijkzaan ook nog in Bissegem terecht.

Het Rode Kruis liet vorige week nog verstaan dat de bloedvoorraden onder zware druk staan. Er is vooral een kritieke voorraad van de bloedgroepen A-, B-, B+, AB- en een lage voorraad van de bloedgroepen AB-/+. Heule deed met een 91 donoren alvast zijn letterlijke en figuurlijke duit in het zakje om die scheve situatie enigszins recht te trekken. Volgende week dinsdag 18 oktober is er om 18 uur een nieuw moment om te doneren. Ditmaal in Bissegem, in OC De Troubadour. Registreren vooraf is zoals steeds verplicht via donorportaal.rodekruis.be of via het gratis nummer 0800 777 00.