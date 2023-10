90-jarigen halen herinneringen op in Amphora

De 90-jarigen kwamen samen in de grote zaal van Amphora en werden op koffie en taart getrakteerd. Ze zijn geboren in 1933, wat betekent dat ze hun eerste communie deden in 1940, enkele weken voor het Duitse leger binnenviel. Frans Devooght (90) was de bezieler van deze samenkomst, het werd een leuke namiddag waar veel herinneringen werden opgehaald. De aanwezige delegatie van het gemeentebestuur bestond uit burgemeester Lieven Huys, Brecht Warnez, Tom Braet en Willy Vermeersch. De 90-jarigen: Georgette Van Eenoo, Antoinette Hoorne, Simonne Vandeputte, Maria Bruneel, Denise Danneels, Cecile Declercq, Mariette Dekwa, Adriana Deserranno, Simonne Mulier, Cecile Vancauwenberghe, Laura Vandendriessche, Marie-Jeanne Vander Meulen, Marie Vrielinck, Roger Dobbelaere, Frans Devooght, Jean Scherrens, Gabriël Valcke. (foto Dobbelaere)