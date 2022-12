90-jarige Paula Louwagie terug thuis na woningbrand: “Oost west, thuis best!”

26 september moest Paula Louwagie uit de Izenbergestraat na een brand haar onbewoonbare huis achterlaten. Paula verbleef net geen 3 maanden bij haar dochter in Wervik, maar kon vorige zaterdag weer naar huis. “Dit is het mooiste kerstgeschenk”, zegt de 90-jarige moeder van burgemeester Liefooghe.

“Ik weet het nog goed, het was rond 10u30”, vertelt Paula Louwagie. “Mijn neef Geert van De Korenhalm in Alveringem had karnemelk gebracht en hij was net weer vertrokken. Omdat de bel kapot was, besloot ik om de voordeur te sluiten. Ik ging terug naar de woonkamer en hoorde plots lawaai in de keuken. Ik vond dat vreemd omdat er niemand meer in huis kon zijn. Ik ging kijken en zag dat de deur van de zekeringskast open stond. Terwijl ik sta te kijken, hoor ik drie ontploffingen, gevolgd door een grote steekvlam. Ik heb mijn rollator gepakt, ben naar buiten gegaan en heb mijn zonen Gerard en Koen gebeld.”

Blij dat ik na drie maanden opnieuw naar huis kan

“Het zijn zij die de brandweer hebben gebeld. Politie en brandweer waren er snel. De hoeve stond vol met brandweerwagens. Het was best indrukwekkend voor mij. De hele keuken is uiteindelijk afgebrand en omwille van rookschade was in de badkamer en living niets meer bruikbaar. Op aanraden van de politie hebben de kinderen mij weggebracht naar warmere oorden; de woning van mijn zoon Koen in Houtem. Daar zijn alle kinderen samen gekomen om te beslissen wat ze met mij zouden aanvangen”, glimlacht Paula. “Uiteindelijk leek het de beste oplossing om bij mijn oudste dochter in Wervik te gaan wonen. Zij is meestal thuis en heeft beneden een slaapkamer met toilet. Niet onbelangrijk voor een oud vrouwtje als ik.”

Grote herstellingswerken

Paula zegt dat ze nergens beter had kunnen zijn. Maar ze vertelt ook dat ze de dagen heeft afgeteld om terug naar huis te kunnen gaan. “Er waren grote herstellingswerken nodig”, zegt Paula. “In de keuken, badkamer en living was alles vernield. En hetgeen dat niet kapot was, was door rookschade onbruikbaar. De kuisploeg en de aannemers hebben op korte tijd bergen werk verzet. Dat ik na drie maanden al opnieuw naar huis ben kunnen gaan, is ook de verdienste van de kinderen. Zij hebben achter de aannemers hun veren gezeten én zelf ook veel meegeholpen.”

Opnieuw veilig

“Ik heb de beste zorgen gekregen bij mijn dochter en haar man, maar het waren soms toch lange dagen. Thuis kan ik kijken zover ik wil, in Wervik was het uitzicht beperkt. Thuis kook ik nog zelf mijn potje, in Wervik schilde ik de aardappelen en kuiste ik de groenten, maar mijn dochter kookte. Terug thuis komen was raar en vertrouwd tegelijkertijd. Alles is hetzelfde gebleven, maar toch is er ook veel veranderd. Verbeterd ook. Ik heb een nieuwe keuken met een moderne frigo en alle elektriciteit is vernieuwd. Ik voel me dus veilig. Om mijn thuiskomst te vieren heb ik vorige zondagavond al mijn kinderen uitgenodigd om taart te komen eten”, besluit Paula dankbaar. “Oost west, thuis best!” (AB)