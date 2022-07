90-jarige Jeanne Vandenborre krijgt verrassingsfeest: “Ze is een inspirerend voorbeeld”

Jeanne Vandenborre, de leading lady van Open VLD Harelbeke, werd voor haar 90ste verjaardag en haar verdienste in de bloemen gezet door familie, vrienden en sympathisanten. Jeanne is de stichter van de Vereniging Liberale Vrouwen Harelbeke.

Het verrassingsfeest was een initiatief van het bestuur van de Vereniging Liberale Vrouwen Harelbeke. “Jeanne is de bezieler en stichter van de vereniging. Zonder haar zou de liberale familie er binnen Harelbeke anders uitgezien hebben”, aldus raadslid Nancy Debeerst. “Als ik een korte toespraak moet geven over Jeanne zou dat meerdere boekdelen inhouden”, lacht goede vriend en compagnon de route, ereraadslid Willem Libert. “Jeanneke zoals iedereen haar graag noemt is positief gedreven. Ze is een inspirerend voorbeeld van eerlijkheid, correctheid, idealisme en sociale bewogenheid. Jeanne springt altijd, bijna automatisch, in de bres voor anderen. Zij is een lieve vrouw met pittige oogjes en altijd een brede glimlach op haar gezicht.

Zo kennen we haar. Zo stapte ze bij haar geboorte het leven in. Maar vergis je niet, Jeanne heeft zich door het leven gewroet met altijd veel aandacht voor haar vader Jan, de familiale betonfabriek, de liberale verenigingen, goede doelen en de mensen.” Jeanne was volledig verrast door het onverwacht feest. “Wat doen jullie mij aan? Maar het is in grote dank aanvaard”, zegt Jeanne door enkele tranen heen. Ze viert haar verjaardag op 17 juli. De Fanfare Sint-Cecilia speelden speciaal voor haar de Mars van de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Harelbeke, die haar vader Jan Vandenborre componeerde. Dirigent Freddy Knockaert maakte een bewerking. “Dat is een erg fijne verrassing.”

FILOSOFISCH

Jeanne liep school in de vrijzinnige Ecole laïque pour jeunes filles in Kortrijk. “Ikging toen nog met de tram naar school.” Haar hoogtepunten? “De liefde en de uitbundige knuffels van mijn kinderen en kleinkinderen. Top is dat ik als 90-jarige nog gezellig kan babbelen met vrienden, herinneringen kan ophalen en kan praten over politiek, religie, kunst en het leven. Zulke gesprekken houden me jong en alert.” Dieptepunten? “Niet veel, wel het moment waarop ik afscheid moet nemen van geliefden. Zulke gebeurtenissen knagen en blijven pijn doen. Op persoonlijk vlak bekijk ik dit op een filosofische manier, want het leven gaat verder.” (Peter Van Herzeele)