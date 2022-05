90-jarige Freddy Develter wil na operatieve ingreep snel weer actief zijn op facebook

Bekende Menenaar Freddy Develtere blaast op 19 mei 90 kaarsjes uit. Door een operatieve ingreep verdween hij maandenlang van de radar. Freddy hoopt nu om binnenkort weer volop foto’s en berichten over zijn geliefde geboortestad te kunnen posten op zijn facebookgroep ‘Vrienden die de stad Menen leuk vinden’.

Drie maanden geleden ging het bergaf met de gezondheid van Freddy. Een infectie aan een teen resulteerde in een beenamputatie. Ziekenhuisopnames werden zijn deel en ook een verhuizing naar het woonzorgcentrum was onvermijdelijk.

“Velen hebben zich ongetwijfeld al afgevraagd waar ik zat. Fysiek gaat het nu minder, maar mentaal ben ik nog zeer goed”, vertelt Freddy vanop zijn ziekenhuisbed. “Ik verwacht mijn verjaardag te kunnen vieren in het woonzorgcentrum, samen met mijn familie. En ik hoop om vanaf dan ook weer al mijn vrienden op facebook terug te zien.”

Freddy’s liefde voor het erfgoed en het rijke verleden van Menen vertaalt zich in een uitgebreide boeken- en postkaartenverzameling en een twintigtal plakboeken. Om al dat fraais ook met zijn stadsgenoten te delen, begon Freddy met een eigen facebookgroep: ‘Vrienden die de stad Menen leuk vinden’. Die vrienden zijn intussen met meer dan 2.300. Omdat hij ook veel foto’s heeft over het reilen en zeilen aan de grens, kwam er ook een facebookgroep voor de Franse buren uit Halluin.

Molen ‘De Goede Hoop’

Als rasechte Menenaar laat Freddy geen kans onbenut om zijn liefde voor de grensstad aan de gouden rivier te betuigen. “Dit stadje ligt me nauw aan het hart. Ik ben hier geboren en woon hier al een Menens leven lang.”

“Officieel heet ik ‘Fredy’, met dank aan een verstrooide ambtenaar van de burgerlijke stand. Maar het is wel degelijk Freddy”, benadrukt de Menenaar. “Ik ben bijna 65 jaar getrouwd met Henriette Declercq. Samen hebben we drie kinderen: Carina, Eddy en Lorian. Tot aan mijn brugpensioen werkte ik als meestergast in de pigmentfabriek Cappelle.”

“Ik heb me nooit met politiek ingelaten, maar ik was wel op cultureel vlak actief. Ik speelde toneel in de broederschool en in De Gilde. In 1962 richtte ik de stratenkermis op de wijk Ons Dorp op. Die vindt nog altijd plaats op 15 augustus. Van 1986 tot 2012 organiseerde ik de Flandria-ruilbeurs in ‘t Paviljoentje. Ik was stichtend lid en secretaris van het stedelijk molencomité ‘De Goede Hoop’. Het comité zorgde ervoor dat de molen halfweg de jaren negentig gerestaureerd werd en weer kon malen. Maar nu dringt een nieuwe renovatie zich op: het bouwwerk vertoont scheuren en het maalwerk moet hersteld worden.”

