90.000 euro voor politie zonder (leeftijds)grenzen

De Vlaamse regering trekt meer dan een half miljoen euro uit voor projecten die de relatie tussen jongeren en politie moeten verbeteren. “Voor West-Vlaanderen is Menen samen met de partners Hogeschool Vives, de politiezone Grensleie, vzw Uit de Marge en het Rode Kruis opvangcentrum geselecteerd met het project Politie Zonder (leeftijds)Grenzen 8930”, zegt een fiere burgemeester Eddy Lust.

Het project in Menen kreeg 90.000 euro toegewezen. Schepen Angelique Declercq verduidelijk: “Met dit project wil men bruggen bouwen tussen jongeren en de politie. Elkaars leefwereld beter leren kennen, is hierbij het uitgangspunt. Inzetten op nabijheid en positieve beeldvorming én het creëren van vertrouwen en wederzijds begrip zijn onze sleutels om dit project te doen slagen. Vanuit onze politiezone Grensleie zal men verschillende workshops organiseren die inzetten op beeldvorming en dat zowel bij jongeren als bij de politiediensten en ook bij de bewoners van ons Rode Kruis opvangcentrum zal dit gebeuren.”

Opvangcentrum

“Dat laatste is meer dan nodig want tijdens hun vluchtroute worden asielzoekers in verschillende landen soms hardhandig behandeld. Dit kan voor een wantrouwen tegenover onze politie zorgen. Anderzijds heb je ook bewoners die net hoge verwachtingen hebben van de overheid en politie in België. Omdat ze weten dat net die instanties hier de mensen beschermen. Deelname aan dit project is voor het opvangcentrum dus een uitgelezen kans om de relatie tussen deze jeugdige nieuwkomers en politie enerzijds én jeugdopbouwwerk anderzijds herop te bouwen. En bij uitbreiding geldt dit natuurlijk ook voor de dagelijkse samenwerking tussen politie en jeugd op grondgebied Menen”, besluit burgemeester Lust.(WO)