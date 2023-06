86ste Pauwhoekommegang zet lange traditie verder: “We feesten van 18 tot 25 juni”

Bijna alle wijkfeesten op de gemeente zijn stuk voor stuk verdwenen, maar de mannen van André Vanveerdeghem willen van geen wijken weten. Van zondag 18 tot en met zondag 25 juni wordt er gefeest op de Pauwhoek. Het kloppend hart van deze Pauwhoekommegang wordt het feestschuurtje van de familie Vanveerdeghem in de Ingelmunstersteenweg 71.

We doken even in de archieven van de Pauwhoekommegang om na te gaan hoe lang men al aan het feesten is op de Pauwhoek. De eerste gegevens van de Pauwhoekfeesten gaan terug naar de jaren dertig, waarbij op zaterdagavond het Sint-Pietersvuur werd aangestoken. Toen ging het om het in brand steken van verdroogd aardappelloof waarin dan kleine jonge aardappeltjes werden gepoft en opgegeten. Hierbij werden menige stopen bier genuttigd. Dat alles gebeurde ter hoogte van huisnummer 134. Op zondag was er toen een koers voor iedereen rond de ‘tonne’ ter hoogte van café de Pauw, en dit tot aan de Molendam. Hiervoor gebeurden de inschrijvingen in café de Slachterie, dat toen opengehouden werd door Modest Vandenbulcke. Toen de oorlog uitbrak in 1940, werden de feestelijkheden even opgeschort om na de oorlog opnieuw te beginnen met Jan Meirhaeghe als grote bezieler. Hij was het die voor de eerste keer uitpakte met een wielerwedstrijd voor melkventers, met inschrijving in café de Pauw. Sindsdien was koers op de Pauwhoek altijd een vast ingrediënt, tot op vandaag. In 1961 kreeg de Pauwhoek zelfs het provinciaal kampioenschap voor liefhebbers toegewezen. Later verhuisde het feestgebeuren naar de Leegstraat met wijlen Walter Derveaux en later onder de nieuwe voorzitter André Vanveerdeghem.

Feestprogramma

Het feestprogramma van de 86ste editie van de Pauwhoekommegangfeesten start op zondag 18 juni om 8.30 uur tot 10.30 uur met een gezellig ontbijt in het feestschuurtje in de Ingelmunstersteenweg. Inschrijven hiervoor kan bij André Vanveerdeghem. In de namiddag is er de traditionele wielerwedstrijd voor EZC en beloften met start om 14.30 uur. Inschrijven en prijsuitreiking in de Ingemunstersteenweg 71. Een klein weekje later wordt het tweede luik van de Ommegangfeesten aangesneden. Op vrijdag 23 juni is er om 14 uur koffietafel met een verrassing. Hiervoor kan ingeschreven worden tot 16 juni. Op 18 uur wordt plaatsgemaakt voor de vele vinkeniers van de Pauwhoek. Hiervoor kan ingeschreven worden in het feestschuurtje. Na de zetting worden de deelnemers verwend op gratis bruin brood met beleg, aangeboden door bakkerij Billiet. Nog op vrijdag start om 18.30 uur de stratenloop voor kids. Hiervoor kan ingeschreven worden via de lagere scholen. Er wordt gelopen in reeksen van 3 jaar tot 12 jaar. Deelnemers worden verwend met heerlijke prijzen. Ook zaterdag 24 juni wordt een heel drukke dag met om 9 uur vinkenzetting met als inzet het kampioenschap van de Pauwhoek of de grote prijs Aveve. De zaterdag wordt afgesloten met een onvergetelijk eetfestijn om 19.30 uur in de feestlocatie. Deelnemen kost 20 euro, kinderen tot 12 jaar betalen 8 euro. Op zondag 25 juni, de laatste feestdag, wordt gestart met een gratis receptie voor alle inwoners van de Pauwhoek. In de namiddag volgt de laatste activiteit, de wandel- en fietssneukeltocht over 5 kilometer wandelen en 15 kilometer fietsen. Onderweg zijn er verschillende stopplaatsen voorzien. (Julien Cluyse)